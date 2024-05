Dialogwerkstätten für die Bebauung des Tempelhofer Felds Wer darf hier eigentlich teilnehmen?

An diesem Samstag wird auf dem Tempelhofer Feld Jubiläum gefeiert: Vor zehn Jahren stimmte mit 64 Prozent die Mehrheit der Berliner Wahlberechtigten dafür, das Tempelhofer Feld „vollumfänglich, dauerhaft, uneingeschränkt und unentgeltlich zur Freizeitgestaltung und Erholung“ zu sichern.

Die schwarz-rote Landesregierung möchte nun aber einen internationalen Ideenwettbewerb veranstalten, um Vorschläge für eine Randbebauung zu sammeln, flankiert von einem Dialogprozess mit der Bevölkerung, der dem Prozess Legitimation verschaffen soll. Nachdem die Einladungen für diesen Dialogprozess bereits Ende April verschickt wurden, hat die Koalition das Doppelverfahren nun am Donnerstag auch parlamentarisch auf den Weg gebracht.

Aber wer wird eigentlich Teil dieses Beteiligungsverfahrens sein? Die Teilnahme ist nicht, wie bei vielen gängigen Beteiligungsverfahren, offen für alle Interessierten. Stattdessen soll eine „gewichtete Zufallsauswahl“ von bis zu 275 Personen aus der gesamten Berliner Bevölkerung sicherstellen, dass auch Teilnehmende aus der ganzen Stadt sich einbringen – schließlich habe die Frage der Randbebauung gesamtstädtische Bedeutung.

Ein Verfahren mit Pilotcharakter?

Im Januar hatte Bausenator Christian Gaebler (SPD) dem Tagesspiegel sogar gesagt, das Zufallsverfahren könne Pilotcharakter haben für künftige Bürgerbeteiligungsverfahren: „Wenn das gut funktioniert, dann kann ich mir vorstellen, dass man so etwas wieder macht“, sagte Gaebler damals, „insbesondere bei Fragen, bei denen man einen größeren Teil der Stadtgesellschaft einbeziehen will und nicht immer nur die, die sowieso immer mitmachen und eher dagegen sind.“

Eine aktuelle Anfrage des Tagesspiegels an die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, an welcher Stelle im Auswahlprozess der Teilnehmenden der Zufall entscheidet, und an welcher Stelle die Auswahl „gewichtet“ wird, beantwortet deren Sprecher, Martin Pallgen, folgendermaßen: Zufallsverfahren würden im Verfahren an zwei Stellen angewendet. Zunächst bei der „zufälligen Auswahl von 20.000 Personen aus dem Berliner Melderegister, die einen Brief mit der Aufforderung zur Bewerbung erhalten haben“. Diese Einladungsbriefe wurden Ende April verschickt.

Wenn das gut funktioniert, dann kann ich mir vorstellen, dass man so etwas wieder macht. Bausenator Christian Gaebler (SPD) zur Art des Beteiligungsverfahrens

Ein zweites Mal sei ein Zufallsverfahren bei der „gewichteten Zufallsauswahl der Teilnehmenden aus den eingegangenen Bewerbungen“ angewandt worden. Inzwischen sei diese Auswahl abgeschlossen, teilte Pressesprecher Pallgen am Donnerstagabend mit.

Weitgehend unklar bleibt allerdings auch nach mehrmaligem Nachfragen, nach welchen Kriterien die Gewichtung bei der Zufallsauswahl vorgenommen wurde. Pallgen schreibt lediglich, die Zufallsauswahl solle sich „an der Zusammensetzung der Berliner Bevölkerung orientieren.“

Und: „Im ersten Schritt wurden zusätzlich zu einer Ziehung aus allen Berliner Bezirken die drei lebensweltlich orientierten Räume, die direkt an das Tempelhofer Feld angrenzen (Schillerkiez, Tempelhofer Vorstadt, Fliegerviertel), einbezogen.“ Damit habe man sicherstellen wollen, „dass sich ausreichend Personen aus diesen Nachbarschaften mit einer speziellen Betroffenheit unter den Angeschriebenen befinden.“ Die Tempelhofer Vorstadt ist in der Bevölkerung besser bekannt als „Kreuzberg 61“.

„Gewichtete Zufallsauswahl“: Was ist das?

Wie genau die drei lebensweltlichen orientierten Räume „einbezogen“ wurden, präzisiert er nicht. Unbeantwortet bleiben darüber hinaus die Fragen, ob es bestimmte Quoten für die Bezirke, aus denen die Teilnehmenden stammen, für Alter, Geschlecht und für mögliche weitere Merkmale bei der Auswahl gegeben habe, um unter den jeweiligen Aspekten die „Zusammensetzung der Berliner Bevölkerung“ widerzuspiegeln. Auch die Frage nach dem genauen Wortlaut der Aufgabenstellung an das Team, das die gewichtete Zufallsauswahl durchgeführt hat, bleibt trotz Nachfragen offen.

Die ersten beiden Dialogwerkstätten sollen an zwei Wochenenden im September stattfinden, die ursprünglich für den inzwischen fast verstrichenen Mai angekündigte Auftaktveranstaltung entfällt wohl ganz. Im November will die Verwaltung dann die Ausschreibung für den internationalen Ideenwettbewerb veröffentlichen, dessen Ergebnisse in der letzten Dialogwerkstatt im Juli 2025 besprochen werden sollen.

Wenngleich intransparent bleibt, wie die „gewichtete Zufallsauswahl“ am Ende durchgeführt wurde: Vielleicht hat das Verfahren am Ende aus einem anderen Grund tatsächlich Pilotcharakter: Die fünf bis sechs Preisrichterplätze in der Jury für den internationalen Ideenwettbewerb, die klassischerweise aus den Reihen der Verwaltung besetzt werden, Sachpreisrichter genannt, sollen sich laut Pallgen in diesem Fall komplett aus der Teilnehmerschaft der Dialogwerkstätten rekrutieren.