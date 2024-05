Diese Berlinerin ist Deutschlands Pflegerin des Jahres „Ein Auszubildender sagte: Du bist wie eine Mama für mich“

Kaum eine Pflegekraft im Urban-Klinikum kommt an Stefanie Gierth vorbei, ohne sie herzlich anzulächeln. In ihren weißen Turnschuhen und mit dem feuerroten Brillengestell auf der Nase huscht sie durch die Gänge, scherzt hier und da, fragt nach und erzählt ein Anekdötchen. Sie kennt fast alle, die hier arbeiten. Zur „Urban-Familie“, wie sich die Belegschaft in Kreuzbergs einzigem Krankenhaus nennt, gehört sie schon seit zwanzig Jahren.

Und jeder und jede hier ist stolz auf Gierth.

Ich habe bewusst gesagt, den Preis nehme ich auch für die Kollegen an. Stefanie Gierth, Pflegerin des Jahres und tätig am Urban-Krankenhaus

Denn seit vergangener Woche haben sie mit ihr Deutschlands Pflegerin des Jahres in ihren Reihen. Die Auszeichnung wird von „Herz & Mut“ verliehen, einer Initiative eines Personalvermittlers für medizinische Fachkräfte aus Baden-Württemberg.

Sie sei zunächst unsicher gewesen, als sie von dem Preis erfuhr, erzählt Gierth: „Pflegen ist eine Teamleistung, die Anerkennung haben Tausende verdient.“ Im Mittelpunkt stehen? Eigentlich nicht ihr Ding. „Ich habe bewusst gesagt, den Preis nehme ich auch für die Kollegen an.“ Inzwischen kann Gierth die Wertschätzung annehmen. Wenn sie und ihre Teenie-Tochter an der Trophäe im Flur zu Hause vorbeilaufen, „freuen sie sich dusselig“, sagt sie.

In Neukölln hat sie ihre Ausbildung gemacht

Gierth ist 52, gebürtige Tempelhoferin, Mutter von zwei Kindern und in der Pflege, seit sie 16 ist. Nach der Realschule machte sie eine Ausbildung zur Krankenschwester im Krankenhaus Britz, dem Klinkerbau in der Blaschkoallee, in dem heute ein Bürgeramt untergebracht ist. Das Neuköllner Krankenhaus wurde ihre erste berufliche Station, später wechselte sie ans Urban-Klinikum.

Dort betreute sie am Brustzentrum fast zwei Jahrzehnte lang krebskranke Patientinnen. Als Praxisanleiterin bildet sie seit 2007 zudem junge Pflege-Azubis aus. „Es ist mir ein Herzenswunsch, Menschen zu zeigen, wie schön dieser Beruf ist“, sagt Gierth.

Blick vom Urban-Krankenhaus, das als markanter Betonklotz aus der Gegend herausragt. © Tagesspiegel/Kitty Kleist Heinrich

Als eine Kollegin vietnamesischen Pflegekräften half, in Berlin anzukommen und eine verkürzte Ausbildung zu durchlaufen, um ins deutsche System zu finden, unterstützte Gierth sie.

Rückblickend wirkt es, als hätte sie dabei ihre Bestimmung gefunden. Gemeinsam entwickelten die beiden ein Integrationskonzept. Von Vivantes, Berlins kommunaler Klinikkette, zu der auch das Urban-Klinikum gehört, erhielten sie dafür eine Auszeichnung.

Ersatz-Mama für die jungen Leute

Gierth arbeitete so gern mit den Neuankömmlingen, dass sie 2021 den Schichtdienst quittierte und sich zum Integrationscoach fortbilden ließ. Seitdem ist sie am Urban-Krankenhaus die Integrationsbeauftragte und kann als freigestellte Praxisanleiterin Azubis über den gesamten Ausbildungszeitraum begleiten.

Unter anderem bereitet sie die ausländischen Pflegekräfte auf Prüfungen vor oder tauscht sich mit Stationen aus, auf denen die jungen Frauen und Männer arbeiten. Mittlerweile kommen die meisten aus Tunesien, wo Pflegekräfte ihren Beruf an der Uni lernen.

Aufgaben, die nicht in ihrer Jobbeschreibung stehen, machen Gierth am meisten Spaß. Sie hilft bei der Wohnungssuche, feiert Feste. Oft sei sie auch Ersatz-Mutter, berichtet sie: „Einmal hatte ein Azubi Heimweh, da habe ich ihn in den Arm genommen und er hat gesagt: Du bist wie eine Mama für mich.“ Vielleicht sind es Geschichten wie diese, die die Jury dazu bewogen hat, Gierth „eine besondere menschliche Wärme und Einfühlungsvermögen“ zu bescheinigen.

Sie ist ein Beispiel dafür, wie vielseitig die Pflege sein kann. Als sie als junge Frau die Ausbildung machte, war man begeistert von ihrem Beruf zu hören, sagte anerkennend: „Was ihr alles wissen müsst.“

Auf dem Dach des Krankenhauses hat jede Station ihr eigenes Hochbeet. Stefanie Gierth verbringt auf der Terrasse gerne ihre Pausen. © Tagesspiegel/Kitty Kleist Heinrich

Heute wird ihr zu häufig schlecht über die Pflege geredet. Aus ihrer Sicht ein verkürztes Bild: das der ausgebrannten Krankenschwester, die lieber Kaffeepause macht, anstatt sich zu kümmern.

„Ach, du Arme“, höre man als Pflegerin manchmal, sagt sie. „Aber wir sind nicht arm, wir wollen einfach gute Arbeit leisten.“ Dennoch beschönigt Gierth die Pflege nicht. Wer wie sie lange mit schwerkranken Menschen, teils jungen krebskranken Müttern, arbeite, der nehme auch mal etwas mit nach Hause, brauche einen stabilen Hintergrund von Freund:innen und der Familie.

Opa steuerte Lazarettzüge

Warum eigentlich ist sie Pflegerin geworden? Das muss wohl an ihrem Opa gelegen haben, sagt sie. Der hatte im Zweiten Weltkrieg Lazarettzüge mit verwundeten deutschen Soldaten gefahren. Mit ihm bastelte sie aus Leinentüchern Schutzmasken und Hütchen. Sie verarzteten Puppen und maßen ihnen Fieber. „Es konnte kein Mann so spielen wie mein Opa“, erzählt Gierth.

Ihr Vater wünschte sich eine Banklehre. Die Mutter bestärkte sie darin, ihren eigenen Weg zu gehen. Immer sagte sie sich: „Falls ich an dem Beruf kaputtgehe oder merke, dass ich zu einem Menschen mutiere, den ich selber nicht mag, dann höre ich auf.“ Dass sie sich in all den Jahren den Respekt vor sich und den Patient:innen bewahrt hat, darauf sei sie stolz. „Allen meinen Auszubildenden sage ich: Denke immer daran, du könntest da liegen.“