„Funk-Otto“ muss weichen Berliner Elektronikmesse IFA erhält zum 100. Geburtstag neuen Look

Zum 100. Geburtstag zeigt sich die Internationale Funkausstellung im September in neuem Design. Doch die Elektronikmesse bekommt nicht nur ein neues Logo verpasst. Das IFA-Management und die Gesellschafter – die gfu Consumer & Home Electronics GmbH, Inhaberin der Markenrechte der IFA, und Clarion Ltd. – hätten einen tiefgreifenden Neugestaltungsprozess für das gesamte Markenumfeld der IFA eingeleitet, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch.