Energie für die Ukraine Berliner Unternehmen Enpal spendet Solarmodule für Wiederaufbau von Cherson

Der Berliner Unternehmen Enpal, das Solaranlagen und Wärmepumpen anbietet, spendet etwa 1000 Solarmodule für die südukrainische Stadt Cherson. Die Anlagen sollen zur Wiederherstellung der Infrastruktur beitragen, die durch russische Angriffe massiv zerstört wurde, und insbesondere bei der Sicherung der Wasserversorgung helfen.

In Cherson fanden in der ersten Phase der russischen Vollinvasion schwere Gefechte statt, die Stadt befand sich monatelang unter russischer Kontrolle. In einer ukrainischen Gegenoffensive wurde sie im November 2022 befreit. Bei ihrem Rückzug zerstörten die Besatzer große Teile der Infrastruktur, darunter auch den Staudamm Nowa Kachowka, der zuvor die Region mit Strom und Trinkwasser versorgt hatte.

Angriffe auf Energieanlagen nehmen zu

Momentan greifen die russischen Streitkräfte wieder vermehrt die zivile Energieinfrastruktur der Ukraine an. „Die Installation von Solarkraftwerken wird es dem kommunalen Versorgungsunternehmen ermöglichen, angesichts des russischen Energieterrorismus widerstandsfähig zu bleiben und auf Notfälle vorbereitet zu sein“, sagt Roman Mrochko, Leiter der Militärverwaltung der Stadt Cherson. Die Hilfslieferung stärke die materielle und technische Basis für die Versorgung der Bevölkerung.

Das Berliner Unternehmen Enpal spendet 1000 Solarmodule an die ukrainische Stadt Cherson. © ENPAL

Einem Enpal-Sprecher zufolge handelt es sich um neue Solarmodule des chinesischen Herstellers Ja Solar mit einer Größe von jeweils 1,70 Quadratmetern. Die Hilfslieferung ist Teil der Initiative „Repowering Module für die Ukraine“ des Deutsch-Ukrainischen Forums e.V., dem Bundesverband Neue Energiewirtschaft e.V. (BNE) und der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Die Initiative sammelt Solarequipment für das angegriffene Land und unterstützt bei der Installation.

„Wir sind froh, dass Enpal mit den neuen Solarmodulen einen Teil zum Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur für Energie- und Wasserversorgung in Cherson leisten kann“, sagt Henning Rath, der bei Enpal für die Lieferkette verantwortlich ist. Enpal und die Initiative rufen weitere Hersteller und Installateure dazu auf, funktionsfähiges Material für den Bau von Solaranlagen zu spenden.