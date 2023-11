Wachstumsvision aus der Berliner Solarwelt „Der Klimawandel muss merken, dass wir da sind.“

Enpal verfolgt ehrgeizige Wachstumsziele. Ist es in Zeiten von Fachkräftemangel und Lieferkettenproblemen überhaupt möglich, so schnell zu wachsen?

Mario Kohle: Henry Ford hat einmal gesagt: „Egal ob du glaubst, es geht oder es geht nicht, du hast in beiden Fällen recht.“ Wir hatten im letzten Jahr mit vielen Problemen zu kämpfen, aber wir haben unseren Umsatz vervierfacht. Das zeigt, dass starkes Wachstum möglich ist, auch wenn es eine große Herausforderung für alle Beteiligten darstellt. Aber ich glaube, dass es geht. Und ich glaube, dass wir uns an einem Punkt in der Geschichte befinden, an dem wir einfach liefern müssen.