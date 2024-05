Energiewende-Duell in Berlin Hamburger Start-up 1Komma5° fordert Enpal heraus

Das Energie-Start-up 1Komma5° eröffnet einen Entwicklungsstandort in Berlin-Neukölln. Das 2021 gegründete Unternehmen aus Hamburg gilt als schärfster Wettbewerber des Berliner Anbieters Enpal. Nun konkurrieren beide Firmen auch um die IT-Fachkräfte in der Hauptstadt.

Der Büroturm am Ufer des Neuköllner Schifffahrtskanals wurde gerade erst fertiggestellt, er ist Teil des Gebäudekomplexes SHED. 1Komma5° hat Flächen auf drei Etagen angemietet. Zur Eröffnung des neuen „Forschungs- und Entwicklungszentrums“ kamen unter anderem der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann und der Neuköllner Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD).

App vernetzt Wärmepumpe und Elektroauto

Die ersten Angestellten arbeiten bereits in den neuen Räumen. Bald sollen es 200 Beschäftigte sein, wenn es nach dem Geschäftsführer Philipp Schröder geht, vor allem Softwareentwickler. In Berlin sind diese international stark nachgefragten Fachkräfte leichter zu bekommen als in Hamburg. Global beschäftigt Schröders Unternehmen jetzt schon 2000 Menschen in sieben Ländern.

Schröder war früher Deutschlandchef von Tesla, aber das ist schon etwa zehn Jahre her. Mit 1Komma5° konzentriert er sich auf klimafreundliche Stromerzeugung, Wärme und Mobilität. Eigenheimbesitzer können bei seinem Unternehmen Solaranlagen, Wärmepumpen, Batteriespeicher und Ladeboxen für Elektroautos erwerben. Diese Geräte werden mit einem Energiemanagement-Gerät vernetzt, das Schröder „Heartbeat“ getauft hat.

Phillip Schröder ist der Geschäftsführer des Hamburger Unternehmens 1Komma5°. © 1Komma5°

Eine Software steuert die Nutzung der Energie im Haus. Anhand eines Diagramms erläutert die Technologiechefin Barbara Wittenberg: Der Großhandelspreis für Strom schwankt während eines Tages enorm.

Im gezeigten Beispiel kostet die Kilowattstunde mal sechs und mal 15 Cent, im Abstand weniger Stunden. Heartbeat soll in der Lage sein, den jeweils günstigsten Preis zu erwischen, um etwa einen großen Stromspeicher oder das Elektroauto zu laden.

Überschüssiger Strom kann hingegen ins Netz eingespeist werden, also verkauft. Das System berechnet diese Ausgaben und Einnahmen zusammen mit den Anschaffungskosten für die Geräte so um, dass jeder Nutzer in der Theorie einen individuellen Strompreis erhält.

Am Berliner Standort soll die Technologie weiterentwickelt werden. Ein Testlabor soll zum Beispiel den Stromverbrauch und die Netzanbindung eines Hauses simulieren können, das, je nach Szenario, in Baden-Württemberg oder in Australien stehen kann.

Für Philipp Schröder geht es allerdings um mehr: Die Technologie soll dabei helfen, den Klimawandel aufzuhalten. Er wolle die Energiegeräte vernetzen, „um Mutter Natur in ihrer Urform anschließen zu können“, sagt er.

Damit meint der Manager, dass die Software in der Lage sein soll, den Verbrauch sehr genau vorherzusagen, sodass die Energie aus Wind und Sonne sinnvoll gespeichert und im Netz verteilt werden kann.

Wer imitiert wen?

Das alles erinnert an den „smarten Energiemanager“, den der Enpal-Gründer Mario Kohle im März vorstellte. Was unterscheidet die Angebote der beiden Firmen? Angesprochen auf den Wettbewerber, wirkt Schröder ein wenig genervt.

Die Technologie hinter dem Angebot von 1Komma5° sei der des direkten Wettbewerbers überlegen, meint er. Enpal habe lange Zeit auf das bloße Vermieten von Solaranlagen gesetzt. Erst nachdem 1Komma5° gezeigt habe, dass man mit der Vernetzung von Energiegeräten erfolgreich sein kann, sei Mario Kohles Unternehmen auf den Zug aufgesprungen, meint Schröder.

Der Enpal-Sprecher Boris Radke widerspricht. Enpal habe zwar kürzlich ein neues Vernetzungsgerät präsentiert, das auf den ersten Blick an Heartbeat erinnern könne. Doch diese Box sei in einer früheren Form bereits vor fünf Jahren verbaut worden, als es 1Komma5° noch nicht gab. „Bei uns hieß das einfach AC-Box.“ Inzwischen wird der Kasten im neuen Design als „Enpal.One“ vermarktet.

Ungeachtet des Disputs sind beide Unternehmen äußerst erfolgreich, was die Umsatzentwicklung angeht. Und Anfang 2025 könnten sie einen Ansturm erleben, denn dann werden Smart Meter, also vernetzte Messsysteme, für Neuanlagen in Deutschland zur Pflicht.