Tagesspiegel Plus Exklusiv Fast 60 Jahre über Supermarkt verborgen : So sehen „Trapps Festsäle“ in Berlin-Tegel aus

Hinter Deckenpaneelen in Berlin lag seit Jahrzehnten ein prächtiger Festsaal verborgen. Am Donnerstag wurde er geöffnet. Arbeiter fanden Ornamente und Dokumente. Nun will der Besitzer hier ein Sportstudio einrichten.