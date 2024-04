Finanztech-Festival im City Cube Berlin Damit können Besucher der FIBE rechnen

Fast 40 Prozent der deutschen Fintechs, also Finanz-Technologieunternehmen wie Neobanken, Online-Finanzdienstleister oder auch Unternehmen, die mit Blockchain und Kryptowährungen arbeiten, sitzen in Berlin. Da liegt es nahe, dass die deutsche Hauptstadt auch Veranstaltungsort der Fachmesse FIBE am 24. und 25. April im City Cube der Messe Berlin in Westend ist. Organisiert wird die international ausgerichtete Fachveranstaltung von der Messe Berlin, dem „Handelsblatt“ und der Berlin Finance Initiative. Deren Mitgründer Achim Oelgarth ist auch Mit-Initiator des „House of Finance and Tech“ (HoFT), einem Fintech-Hub, das derzeit in Berlin entsteht.