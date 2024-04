Flink erhält 100 Millionen Euro Schnelllieferdienst wartet Krise des Konkurrenten ab

Der Berliner Schnelllieferdienst Flink konnte seinen Fortbestand erst einmal sichern. Investoren haben sich dazu verpflichtet, weitere 100 Millionen Euro in das Unternehmen zu investieren. Dies geschieht in einer Zeit, in der die Branche mit steigenden Kosten und nachlassender Nachfrage zu kämpfen hat. Zuerst hatte „Bloomberg“ darüber berichtet.