Notwohnsiedlungen nach dem Ersten Weltkrieg Beamtenfamilien zogen 1920 in Holzhütten am heutigen Mauerpark

Kriege sind nie billig. Selbst wenn sie beendet werden, verursachen sie immer noch enorme Kosten. Nach „The Inter-Ally Debts“, der 1924 von Harvey E. Fisk erstellten und von der US Bankers’ Trust Company veröffentlichten Analyse, kostete der Erste interkontinentale Konflikt Deutschland rund 45 Milliarden Dollar. H.E. Fisk war kein gelangweilter Nerd mit einer ungesunden Besessenheit von Buchhaltung: Seine Aufgabe bestand darin, die Zahlungsrückstände aller Hauptakteure des Ersten Weltkriegs zu schätzen.

Im Jahr 1921 wurde Deutschland in Versailles eine Rechnung im Gegenwert von 100.000 Tonnen Gold vorgelegt. Auch wenn der Betrag später reduziert wurde, brauchte die deutsche Regierung bis Oktober 2010, um die letzte Rate zu überweisen.

Unsere Kolumnistin Beata Gontarczyk-Krampe schreibt Bücher, Blogs („Kreuzberged“) und entwickelt Audio-Touren über die Stadtgeschichte Berlins.

Doch schon vorher hatte sich das ehemalige Kaiserreich praktisch ausgeblutet. Geldmangel, fehlende Ernährer (am Ende waren 15 Prozent aller deutschen Männer tot) und ein gravierender Mangel an Baumaterialien – insbesondere an Ziegeln, für deren Herstellung riesige Mengen an nicht mehr verfügbarer Kohle benötigt wurden – ließen die Obdachlosigkeit explodieren.

Extreme Wohnungsnot nach 1918

Ende 1918, als Zehntausende aus den besetzten deutschen Gebieten nach Berlin flüchteten, befand sich die Stadt in einer schwierigen Lage: Die Wohnungsnot, die bereits schmerzlich spürbar war, wurde so gravierend, dass sich die Stadt gezwungen sah, zu reagieren.

Der alte Exerzierplatz in Schwedter Straße/Gaudystraße auf dem Straube-Plan von Berlin aus dem Jahr 1910. © ZLB

Der Wohnungsverband Groß-Berlin wurde von den 100 Gemeinden in und um Berlin gegründet, um das Problem in Angriff zu nehmen. Da Ziegel und Beton nicht infrage kamen, beschloss man, zu den Wurzeln zurückzukehren und beauftragte den Holzbau-Industrie-Verband Berlin mit der Entwicklung einer Alternative: Holzhäuser.

Das Projekt sah den Bau von 300 Wohnungen in 150 Doppelhaushälften aus Holz auf neuen Notwohnsiedlungen an neun verschiedenen Standorten vor. Einer davon war der alte Truppenübungsplatz zwischen Schwedter Straße, Gaudystraße und dem Gelände des Nordbahnhofs in Berlin-Prenzlauer Berg (1920 „Prenzlauer Tor“).

Der Geburtsort von Hertha BSC

Der Platz war als „Einsame Pappel“ bekannt, nach dem einzigen Baum, der bis 1968 dort wuchs – der Platz spielte sowohl bei den Berliner Unruhen von 1848 als auch in der Geschichte des deutschen Fußballs eine wichtige Rolle: 1892 wurde hier Hertha BSC geboren. Seit 1912 gehörte der östliche Teil des alten Heeresgeländes dem Magistrat, der es zu einem Freizeit- und Sportgelände umbauen wollte. Doch als die Welt in Flammen aufging, mussten diese Pläne auf Eis gelegt werden.

Ein Luftbild von der Kolonie an der Schwedter Straße aus dem Jahr 1928. © Geoportal Berlin

Anfang 1920 konnten 76 Familien, zumeist geflüchtete Beamte aus den besetzten Gebieten, in die 38 zweistöckigen Doppelhaushälften mit je 400 Quadratmeter Garten und Steinkeller (die Baupolizei bestand auf massiven Sockelmauerwerk) einziehen. Leider hat die Kolonie an der Schwedter Straße, wie sechs weitere von insgesamt neun Berliner Notwohnsiedlungen, das Ende des nächsten Krieges nicht überstanden – heute steht dort die Max-Schmeling-Halle.

