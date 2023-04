Getir und Gorillas verschmelzen Das größte Filialnetz der Schnelllieferbranche entsteht

Der Lebensmittel-Bringdienst Getir führt das eigene Filialnetz mit dem von Gorillas zusammen. Ende 2022 hatte der türkische Anbieter Getir seinen Berliner Wettbewerber Gorillas aufgekauft. Nun können die Verbaucher:innen über beide Apps im Wesentlichen dieselben Produkte erwerben.

„Das kombinierte Filialnetz von Getir und Gorillas wird Kunden in Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden und den USA bedienen“, teilte ein Getir-Sprecher mit. Die Lieferlogistik beider Unternehmen wird demnach schrittweise in allen Märkten zusammengelegt.

Turancan Salur, Regionalchef von Getir, sagte: Durch die „Nutzung der Synergien beider Organisationen“ sei das „größte und effizienteste Filialnetz für ultraschnelle Lebensmittellieferungen“ in Europa entstanden. In Deutschland ist Getir dadurch als Marke in allen 20 Städten präsent, in denen Gorillas bereits verfügbar war. Vor der Übernahme des Konkurrenten war Getir nur in sieben deutschen Städten aktiv.

2000 Produkte verkauft Getir-Gorillas.

Das Sortiment besteht aus etwa 2000 Produkten. Zum Vergleich: Die großen deutschen Supermärkte haben 9000 bis 12.000 Artikel im Regal. Es soll der Mitteilung zufolge aber noch „mehrere Monate“ dauern, bis die Integration vollständig abgeschlossen sein wird. In der Übergangsphase werden Mitarbeitende zum Teil in anderen Standorten eingesetzt.

Beobachter der Schnelllieferbranche hatten nach dem Kauf gefragt, ob das neu entstandene Unternehmen langfristig beide Marken weiterführen will. Der Tagesspiegel erfuhr nun aus dem Umfeld der Geschäftsführung, dass intern die Marke Getir als die stärkere angesehen wird.