Arbeitsausfall wegen Long Covid Heilerzieher am stärksten in Berlin betroffen

In Berlin haben sich seit Beginn der Pandemie Heilerzieher:innen von allen Berufsgruppen am häufigsten wegen Long Covid krankgemeldet. Rund 1,6 Prozent aller bei der AOK Nordost versicherten Personen, die in diesem Berufsfeld arbeiten und Menschen mit Behinderung betreuen, sind infolge einer Covid-Erkrankung im Job ausgefallen. Das hat eine Datenauswertung der gesetzlichen Krankenkasse ergeben.

Insgesamt haben sich rund 0,8 Prozent aller Berliner Beschäftigten, die bei der AOK versichert sind, wegen Long Covid krankgeschrieben. In der Top-Ten sind überproportional viele Gesundheitsberufe vertreten. Stark betroffen waren zudem Angestellte im Einzelhandel, in der Sozialverwaltung und im öffentlichen Nahverkehr. Durchschnittlich sind die Beschäftigten siebeneinhalb Wochen ausgefallen.

„Im Verlauf der Pandemie sind mit 0,8 Prozent vergleichsweise wenige Berliner Beschäftigte von einer ärztlich festgestellten Long Covid-Erkrankung betroffen gewesen“, sagte Pressesprecher Dirk Becker. Die AOK Nordost ist die größte Krankenkasse der Region und versichert rund jede fünfte Person in Berlin. Damit sind die Ergebnisse annähernd repräsentativ, heißt es von der Krankenkasse.