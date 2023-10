Heizen wird teurer in Berlin Vattenfall erhöht ersten Kunden die Preise für Fernwärme

Der Weg zur klimaneutralen Wärme ist weit. Und teuer. Der Fernwärmeanbieter Vattenfall erhöht die Preise, um „unsere Wärme innerhalb einer Generation ohne fossile Brennstoffe zu erzeugen“. So begründet die Vattenfall Wärme Berlin AG in einem Schreiben an eine Hausverwaltung in Wilmersdorf die Preiserhöhung von bislang 60.000 auf 100.000 Euro im Jahr. Die Hausbewohner sind entsetzt und haben die Wahl: Entweder sie akzeptierten das klimafreundlichere, teure Vattenfall-Angebot, oder sie müssen sich eine alternative Heizquelle besorgen.