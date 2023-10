Hochhaus am Tempodrom Berliner Baukollegium lehnt Pläne für Pop-Akademie ab

Irgendwas scheint das Grundstück des Tempodroms am Anhalter Bahnhof in Kreuzberg an sich zu haben, das zum Draufgängertum verleitet. Weil sich die Baukosten für das Veranstaltungszelt verdoppelt und das eigentlich private Projekt beträchtliche öffentliche Gelder verschlungen hatten, war 2004 der damalige Bausenator Peter Strieder (SPD) zurückgetreten. Seit 2010 gehört das Tempodrom nun der Bremer KPS-Gruppe, deren Tochter auch das Ticketing-Unternehmen Eventim ist. Auch das Grundstück, das bis dahin noch dem Land Berlin gehörte, kaufte die KPS damals.