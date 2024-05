Hohe Heizkosten-Nachforderungen Vonovia bearbeitet Widersprüche nur schleppend

Es ist ruhig geworden um die massiven Heizkostennachforderungen, die der Wohnungskonzern Vonovia in diesem Winter von seinen Berliner Mietern verlangt hat. Beruhigt sind die betroffenen Mieter hingegen nicht, wie zuletzt in einer Videopressekonferenz deutlich wurde: Ihre Widersprüche gegen die Nachforderungen seien vielfach noch gar nicht bearbeitet worden, sagen sie.

Stattdessen verschicke die Vonovia in vielen Fällen Mahnungen wegen nicht beglichener Nachforderungen, und das, obwohl nach Eingang des Widerspruchs eigentlich eine Mahnsperre hätte verhängt werden müssen. Auch höhere Vorauszahlungen würden häufig bereits durch die Vonovia vom Mieterkonto eingezogen, obwohl der Widerspruch diese eigentlich auch sperren müsste.

Hauptversammlung von Vonovia wurde unterbrochen

Wegen solcher Mahnungen und – nach Angaben von Bewohnern – fehlender Abrechnungsbelege beschwerten sich mehrere Mieter aus ganz Deutschland auch in der online abgehaltenen Hauptversammlung am vergangenen Mittwoch, woraufhin der Stream für mehrere Minuten unterbrochen wurde, wie tagesschau.de berichtet. Anschließend räumte der Vonovia-Vorstandsvorsitzende Rolf Buch ein, dass das Unternehmen „generell ein Problem mit den Heizkosten“ habe.

6550 Euro betrug die Nachforderung für eine Wohnung, die später korrigiert wurde.

Im Winter war bekannt geworden, dass Vonovia für Tausende Wohnungen erhebliche Summen wegen hoher Heizkosten für das Jahr 2022 nachgefordert hat, und zwar immer wieder deutlich mehr als andere Vermieter.

In mehreren Fällen musste das Unternehmen bereits zurückrudern: In Mariendorf korrigierte Vonovia eine Nachforderung über 6550 Euro für eine 60 Quadratmeter-Wohnung um 5250 Euro nach unten, nachdem die Mieter Widerspruch eingelegt hatten.

In der Eisenbahnsiedlung Baumschulenweg stellten sich mindestens 680 der Nachforderungen als überhöht heraus. Sie hatten bei bis zu 3500 Euro gelegen.

In der Eisenbahnsiedlung Baumschulenweg in Treptow-Köpenick hatte Vonovia zu hohe Nachzahlungen verlangt. © Mieterinitiative Eisenbahnsiedlung Baume

Insgesamt hat Vonovia rund 140.000 Wohnungen in Berlin. Wie oft Abrechnungen korrigiert und Mahnungen wegen noch nicht beglichener Heizkostennachforderungen verschickt wurden, will das Unternehmen nicht beantworten.

Wie bei anderen Wohnungsanbietern sei es auch bei Vonovia teilweise zu Nachforderungen bei den Heizkosten gekommen, erklärt Pressesprecher Matthias Wulff auf Anfrage: „Zahlen dazu sind nicht aussagekräftig.“ Die Quote der Widersprüche bei den Heizkosten-Abrechnungen liege bundesweit bei 4,2 Prozent.

Wir gewähren Einsicht in die Belege, deren Vorlage nötig ist, damit Mieter:innen die Zahlungsflüsse verstehen können. Matthias Wulff, Pressesprecher von Vonovia

Brinja Manske, Mieterin in einem Vonovia-Haus am Tempelhofer Damm, berichtet, in zwei Häusern habe es Nachforderungen von bis zu 3000 Euro gegeben. Einzelnen Mietern seien daraufhin „ganze Leitzordner“ mit Unterlagen zur Prüfung geschickt worden, aber relevante Belege für die Heizkostenabrechnung seien nicht dabei gewesen.

Auf die Originalverträge mit den Preisen, zu denen ihr Vermieter die Wärme für das Haus beziehe, warte man immer noch vergeblich. Ähnliches berichten Mieter aus Mariendorf, aus der Glienicker Straße in Wannsee und der Eisenbahnsiedlung am Baumschulenweg für die Vonovia-Wohnungen in den eigenen Nachbarschaften.

Man gewähre „Einsicht in die Belege, deren Vorlage nötig ist, damit Mieter:innen die Zahlungsflüsse verstehen können“, entgegnet Vonovia-Sprecher Wulff. „Das Thema ist ja rechtlich geregelt, und an diese Regeln halten wir uns auch.“ Mehrere der betroffenen Mieter berichten allerdings, die Unterlagen, die sie zur Verfügung gestellt bekommen hätten, bezögen sich gar nicht auf ihre jeweiligen Haushalte oder seien veraltet.

Protest gegen Dividendenerhöhung

Betroffene Mieter ärgern sie sich besonders darüber, dass der Vonovia-Vorstand der Hauptversammlung nun eine Dividendenerhöhung vorgeschlagen hat: Statt 85 Cent sollen die Aktionäre nun 90 Cent pro Aktie bekommen. Insgesamt ergibt das eine Summe von 733 Millionen Euro, die vom Unternehmen als Dividende ausgeschüttet wird.

22% der Miete gehen an Aktionäre.

Das überregionale Mieterbündnis VoNO!via & Co. hat gemeinsam mit der Plattform kritischer Immobilienaktionär*innen errechnet, dass damit 22 Prozent der Mieteinnahmen von Vonovia in die Dividende fließen. Die Nettokaltmiete hob das Unternehmen 2023 im Bundesdurchschnitt um 3,8 Prozent an, gleichzeitig fuhr es die Ausgaben für die Instandhaltung der Wohnungsbestände um 16 Prozent zurück.

Parallel musste die Vonovia für das Jahr 2023 einen Rekordverlust von 6,75 Milliarden Euro verbuchen und seine Bestände um mehr als zehn Prozent abwerten. In den Neubau investierte Vonovia 2023 mit nur 291 Millionen Euro etwa halb so viel wie im Vorjahr.

Vor diesem Hintergrund hatte die Plattform kritischer Immobilienaktionär*innen bei der Hauptversammlung am Mittwoch beantragt, die Dividende nicht anzuheben und das Geld stattdessen in die Verbesserung des Wohnungsbestandes, geringere Mietsteigerungen und faire Betriebskosten zu investieren. Die Dividendenerhöhung wurde trotzdem beschlossen.

Mahnungen – nicht bei laufendem Widerspruch?

Aber zurück zu den Mahnungen, die die Mieter in Berlin und anderswo anscheinend trotz ihrer Widersprüche gegen die hohen Heizkostennachforderungen erhalten. Wenn das Unternehmen einen Widerspruch zu Abrechnungen erhalte, werde automatisch eine Mahnsperre gesetzt, erklärt Vonovia-Sprecher Wulff: „Wenn jemand nicht zahlt, aber uns dies nicht mitteilt, dann gilt das natürlich nicht.“

Einige der Mieter vom Tempelhofer Damm hätten aber durchaus Mahnungen bekommen, nachdem sie vorher Widerspruch eingelegt hatten, sagt Brinja Manske. Auch sie selbst sei davon betroffen. Dem Tagesspiegel legte sie entsprechende Unterlagen vor.

Zu den Häusern am Tempelhofer Damm erklärt Wulff auf Nachfrage: „Aus den beiden Häusern liegen uns Widersprüche vor, und es wurden auch Mahnungen an Haushalte dort verschickt – aber nicht bei einem laufenden Widerspruch.“

Kurze Zeit später ruft Brinja Manske nochmals beim Tagesspiegel an: Ihr sei gerade mitgeteilt worden, dass Vonovia nun wegen ihres Widerspruchs eine Mahnsperre verhängt habe. Angerufen habe die Unternehmenszentrale, nicht die Sachbearbeiter, die normalerweise zuständig seien.