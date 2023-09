Immobilien-Vorkaufsrecht der Berliner Bezirke Weitere Hausgemeinschaften fordern Übernahme ihrer Wohnungen

Nachdem der Senat angekündigt hat, die Vorkaufspläne des Bezirks Neukölln für ein Haus in der Weichselstraße auch finanziell zu unterstützen, melden sich auch aus Milieuschutzgebieten anderer Bezirke Hausgemeinschaften, die hoffen, durch einen Vorkauf in eine gemeinwohlorientierte Trägerschaft übernommen zu werden. Voraussetzung ist, dass das fragliche Haus sich gerade im Verkauf befindet. Außerdem muss es eine „Problemimmobilie“ sein, also in einem schlechten baulichen Zustand.