Wohnhaus in der Weichselstraße Senat unterstützt Ausübung des Vorkaufsrechts in Berlin-Neukölln

Der Senat unterstützt das Vorhaben des Bezirks Neukölln, das Vorkaufsrecht für ein Wohnhaus in der in einem Milieuschutzgebiet liegenden Weichselstraße anzuwenden. „Ich unterstütze das Vorhaben des Bezirks Neukölln, die letzten verbleibenden Möglichkeiten zur Ausübung des Vorkaufsrechts auszuschöpfen“, sagte Bausenator Christian Gaebler (SPD) am Freitag. Es wäre zum ersten Mal nach einer längeren Pause, dass dieses angewendet wird.

Die Senatsverwaltung für Wohnen habe alle Voraussetzungen dafür geschaffen, dass der Bezirk für das Gebäude in der Weichselstraße 52 das Vorkaufsrecht aussprechen könne, sagte Gaebler weiter. Neben dem Schutz der Mieterinnen und Mieter ginge es dem Senat dabei auch um ein Zeichen, dass dem Land Berlin der Milieuschutz und die Vorkaufsrechte sehr wichtig sind.

Es wäre das erste Mal, dass der Bezirk von seinem Recht gebraucht macht, nachdem das Bundesverwaltungsgericht im November 2021 die Vorkaufspraxis der Berliner Bezirke infrage gestellt hatte.

Damals entschieden die Richterinnen und Richter, dass Gemeinden vom Vorkaufsrecht nur Gebrauch machen können, wenn in den Wohnungen erhebliche Missstände vorliegen. In Berlin wurde das Instrument zuvor vor allem angewendet, um die Verdrängung von Menschen aus ihren Kiezen zu verhindern und die soziale Mischung zu erhalten. Dieses Vorgehen sei nicht vom Gesetz gedeckt, urteilte das Bundesverwaltungsgericht.

Nach Ansicht des Bezirks liegen beim Haus in der Weichselstraße erhebliche Missstände vor. Es soll durchfeuchtete Wände und Decken geben, auch soll es keine ausreichenden Heizmöglichkeiten geben.

Appell an Bundesregierung

Allerdings kann der potenzielle Käufer, der Investor Hansereal, die Ausübung des Vorkaufsrechts noch selbst abwenden, in dem er eine sogenannte Abwendungsvereinbarung unterzeichnet. Damit würde sich der Käufer zum Schutz der Mieter und zur Einhaltung sozialer Standards verpflichten. Sollte dies allerdings nicht geschehen, stünde die Senatsverwaltung bereit, einen Erwerb über ein landeseigenes Wohnungsbauunternehmen mit der erforderlichen Finanzierung zu bezuschussen, hieß es in der Erklärung aus Gaeblers Haus.

Der Senator appellierte zugleich an die Bundesregierung: „Das aktuell sehr stark beschränkte Vorkaufsrecht macht die Ausübung schwierig und wegen der Herausforderung bei der Wirtschaftlichkeit auf wenige Fälle begrenzt.“ Die Bundesregierung müsse den Gesetzentwurf zum Vorkaufsrecht endlich beschließen, damit die Bezirke in Milieuschutzgebieten das Vorkaufsrecht wieder vollumfänglich anwenden können. „Gleichzeitig ermutige ich die Bezirke, von allen bauaufsichtsrechtlichen Möglichkeiten Gebrauch zu machen, die ihnen zur Verfügung stehen“, sagte er.

Die Sprecherin für Wohnen und Mieten der SPD-Fraktion, Sevim Aydin, begrüßte die Entscheidung des Senats: „Berlin setzt mit der Ausübung des Vorkaufsrechts in der Weichselstraße 52 ein wichtiges Signal an die Bundesebene und den Mieter*innenschutz“, sagte sie.