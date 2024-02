Immobilienmarkt mit besonderen Tücken Berlin ist die Hauptstadt der Wohnungssuchenden

Wenn es um das Verfehlen der selbstgesteckten Neubauziele in Deutschland geht, dann gibt es nach Einschätzung der Akteure aus der Wirtschaft dafür viele Gründe. Wenn es nach Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geht, dann liegt es vor allem an psychologischen Momenten, weshalb jährlich eben keine 400.000 Wohnungen gebaut werden. Der schnelle Zinsanstieg in den vergangenen Jahren, aber auch eine „unglaubliche Fehlkalkulation“ durch den Bau zu vieler teurer Wohnungen seien der Grund dafür, sagte der SPD-Politiker bei einem Bürgerdialog im brandenburgischen Stahnsdorf Anfang Februar.