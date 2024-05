Kaufhausimmobilien ohne Kaufhaus Mit klugen Konzepten neue Anziehungskraft erzeugen

Das Benko-Imperium ist zerbrochen, damit gerät Galeria Karstadt Kaufhof in die dritte Insolvenz. Aktuell stehen nach dem Standort Müllerstraße (Wedding) drei weitere Warenhäuser der Kette in Berlin zur Disposition: in Lichtenberg (Ringcenter), in Spandau und in Tempelhof. Es ist völlig unklar, wie viele Schließungen in Berlin und anderenorts nach dem Durchbruch des Online-Handels noch hinzukommen.

Die einstigen Publikumslieblinge, die Konsumtempel für jedermann, sind seit über vierzig Jahren auf dem Rückzug aus den Innenstädten. Nach einer Warenhausschließung vergehen bis zur Wiedereröffnung nach erfolgter Umnutzung im Schnitt vier bis fünf Jahre. Das bestätigt Hans Stier, Partner bei dem Projektentwickler MREI, der aktuell ein altes Kaufhaus an der Karl-Marx-Straße umbaut. „Ja, wir haben Interesse daran, das Stadtbild zu entwickeln. Aber an den Galeria-Standorten ist alles unklar: Bekommt man eine Baugenehmigung, bekommt man eine Finanzierung? Bevor ich keine verbindliche Zusage bekomme, dass ich mit dem Gebäude alles machen kann, mit Blick auf die möglichen Nutzungen, dann würde ich das nicht machen. Die Häuser werden nach meiner Einschätzung fünf bis zehn Jahre leer stehen.“

Die BBE-Handelsberatung (München) ermittelte, dass von den 15 Prozent Marktanteil am Einzelhandel zu Boom-Zeiten nur noch 1,5 Prozent übriggeblieben sind. Was wird nun aus den Immobilien, die meist in besten Innenstadtlagen liegen? Das Beispiel aus Neukölln zeigt, wie es gehen könnte – es ist eines unter vielen. Denn die Lage ist in jedem Einzelfall eine andere.

„Wir haben die ursprüngliche Konzeption gemacht, das Projekt überhaupt erst in Gang gesetzt“, sagt Daniel Bormann, Geschäftsführer des Berliner Projektentwickler- und Architekturbüros Realace. „Auch die jetzige Marke Kalle Neukölln kommt von uns.“ Es ging und geht um die Revitalisierung von 40.000 Quadratmeter Gesamtfläche. Als Zielpublikum habe man die Bewohner von „Kreuzkölln“ ins Auge gefasst, die Nachbarschaften im Schnittpunkt von Kreuzberg und Neukölln rund um den Reuterkiez.

Bormanns Co-Geschäftsführer Edzard Brahms ergänzt: „Wir haben vor zirka zehn Jahren die S-Immo beim Ankauf des alten Karstadt in Neukölln beraten. Wir haben Potenzialanalysen und ein Produktkonzept gemacht und das Projekt planerisch bis zur Baugenehmigung geführt. Die Idee, zum Beispiel aus dem Parkhaus Büros zu machen, ist von uns. Dieses nicht abzureißen und neu zu bauen, sondern im Bestand zu arbeiten, war eine sehr interessante Entwicklung in der Genehmigungsphase – jetzt liegen wir mit der Nutzung der alten Substanz im Trend.“

Monokulturen sind nicht mehr zeitgemäß

In der Tat gibt es viele neue Ideen für die alten Fassaden. Mal geht es – wie in den Niederlanden – um Holzaufbauten zum Wohnen auf dem Dach, mal um zukunftsweisende Mischkonzepte mit Eventflächen und Coworking-Raum. Auch am C&A-Standort in München ist nun ein Mix aus Einzelhandel, Büros, Gastronomie und Wohnen angedacht. „Monokulturen aus Retailflächen sind nicht mehr zeitgemäß“, sagt Stefan Stadler, Managing Director und kaufmännischer Projektleiter von Accumulata, die das Redevelopment für die Eigentümer, die Familie Dr. Hans Inselkammer, vorantreiben: Vom Altbau zum Zukunftsbau, lautet die Devise.

Errichtet wurde da Gebäude in den 1970er Jahren. Von 2001 bis 2019 war hier eine Karstadtfiliale untergebracht. Nach einem Entwurf von Max Dudler, Aukett + Heese sowie Realace Architekten sollen im Projekt „Kalle Neukölln“ neuartige Raumkonzept entwickelt werden, ohne das bestehende Gebäude abzureißen. © MREI

Mustergültig und preiswürdig geriet der Umbau einer ehemaligen Hertie-Immobilie in Oldenburg. Kernidee der Projektentwicklung war, das im Jahr 2005 zur Mall umgebaute City Center Oldenburg (CCO) durch eine komplett andere Nutzung inhaltlich neu zu programmieren.

„Mixed-Use“ lautet das Zauberwort für Nachnutzungen

So entstand das „CORE“, das als Plattform seit der Eröffnung im April 2021 Schnitt- und Treffpunkt der regionalen Wirtschaft und Wissenschaft ist und als öffentlicher Community Space wirken soll. Dafür wurden Projektentwickler „Neu_Fundland Projekte GmbH/CCO Entwicklungs GmbH und das Architekturbüro Angelis & Partner“ Ende 2023 mit dem erstmals vergebenen „B!WRD Sonderpreis“ des Bundesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) ausgezeichnet.

Auf zwei Etagen gibt es eine öffentliche Markthalle mit Food-Ständen und Kaffee- und Getränkebars, die sich mit Event- und Veranstaltungsflächen, Meetingräumen und einem Co-Working-Space verbinden.

„Kalle“ soll dem „üppigsten Dachgarten der Stadt“ Raum geben, so wollen es die Entwickler: „Exklusiv, leger und lecker.“ © MREI

Ähnlich soll es auch an der Karl-Marx-Straße 101 am U-Bahnhof Rathaus Neukölln laufen. „Nach dem Verkauf haben wir dann für den heutigen Eigentümer, den Immobilienentwickler MREI, die öffentlichen Bereiche – wie Markthalle und Rooftop – geplant und das Corporate Design und Webseite ein zweites Mal entwickelt“, sagt Brahms zum Projekt „Kalle“.

Angesichts der riesigen Zahl von 720.000 Wohnungen, die bis 2025 fehlen, ist der mögliche Beitrag einer Umnutzung von Kaufhäusern überschaubar. Iris Schöberl, Vizepräsidentin des Zentralen Immobilien Ausschusses ZIA

Wäre es aber nicht viel sinnvoller, Wohnungen in die Betonkästen einzubauen? Die großzügigen Deckenhöhen und groß-dimensionierten Zuschnitte der Etagen geben Architekten alle erdenklichen Spielräume.

Angesichts der Zuspitzung des Wohnungsmangels in Deutschland hat der Zentrale Immobilien Ausschuss ZIA, ein Dachverband der Immobilienwirtschaft, die Chancen einer möglichen Umwandlung von Kaufhäusern in Wohnraum wissenschaftlich untersuchen lassen. Das vom unabhängigen Forschungsinstitut Empirica verfasste Gutachten liegt seit Anfang März vor.

Ergebnisse der Empirica-Studie zur Nachnutzung von Kaufhäusern Nach Empirica-Recherchen wurden seit Ende der 1990er Jahre in Deutschland 131 Warenhäuser der Ketten Karstadt, Hertie, Kaufhof, Horten, Galeria geschlossen. 87 Prozent (114) sind eigenständige Gebäude, 13 Prozent Teil von Einkaufszentren. Die meisten „nachgenutzten“ Kaufhäuser liegen auf Grundstücken, die planungsrechtlich als Kerngebiet festgelegt sind. Nur in acht von 56 nachgenutzten Kaufhäusern wurden Wohnungen realisiert. Lediglich ein ehemaliges Kaufhaus wurde komplett einer anderen Nutzung zugeführt (Büro). Alle anderen Häuser sind heute entweder vollständige Einzelhandelsimmobilien (mit einer Mischung verschiedener Handelsangebote) oder gemischt genutzte Objekte. Der Anteil an Mixed-Use-Immobilien beträgt fünfzig Prozent. Bei den Mixed-Use-Immobilien kommen – neben dem Einzelhandel – Büro, Gastronomie und Dienstleistungen (z.B. auch städtische Angebote der sozialen Infrastruktur) am häufigsten vor.

Die meisten nachgenutzten Kaufhäuser liegen auf Grundstücken, die planungsrechtlich als Kerngebiet festgelegt sind. Hier sind Wohnnutzungen nur nach Veränderungen der planungsrechtlichen Grundlagen denkbar. „Angesichts der riesigen Zahl von 720.000 Wohnungen, die bis 2025 fehlen, ist der mögliche Beitrag einer Umnutzung von Kaufhäusern überschaubar“, sagt ZIA-Vizepräsidentin Iris Schöberl zur Studie. Eine wirtschaftliche Nachnutzung werde oft durch hohe Planungshürden unnötig gehemmt.

„Kalle“ bietet vor allem Büros an – und einen Dachgarten

„Kalle“ in Neukölln hat die ersten neuen gewerblichen Mieter gefunden. Die Edeka-Gruppe wird im Untergeschoss mit einem 4.000 Quadratmeter großen Supermarkt einziehen. Der britische Plattenhändler Rough Trade eröffnet seinen ersten Flagship-Store auf dem europäischen Festland. Und das Versicherungsunternehmen Wefox aus der Schweiz mietet Büroflächen an.

Von den 40.000 Quadratmetern Nutzfläche sollen 26.000 Quadratmeter für Büros zur Verfügung stehen, weitere 4.000 für den Einzelhandel und 6.000 Quadratmeter für Gastronomie. Die Flächen sind nach Angaben der Eigentümer zu siebzig Prozent vermietet und sollen im Juli zu siebzig Prozent eröffnet sein. 4.000 Quadratmeter groß wird die Dachgartenzone, die damit in Konkurrenz zum benachbarten Dachgarten „Klunkerkranich“ in der Karl-Marx-Straße 66 tritt. Diese Dach-Oase über den „Neukölln Arcaden“ ist auf Live-Konzerte und Performances abonniert – ein Ort der Berliner Subkultur.

„Ich bin ein großer Fan vom Klunkerkranich, aber unser Dach ist keine Szenedisko, sondern mit seinem Vollrestaurant und dem Pool auf unserem Dach nicht zu vergleichen“, sagt Hans Stier, Partner bei dem „Kalle“-Projektentwickler MREI.

Ein Großteil des „Kalle“-Gebäudes soll öffentlich zugänglich sein. Das Projekt soll noch 2024 abgeschlossen werden. Dass hier einmal mehr neue Büroangebote offeriert werden, sieht Stier unkritisch: „Wir haben kein Überangebot an Büros in der Stadt. Der Bedarf an Flächen, die Mitarbeiter, Kunden und Presse ins Gebäude holen, ist enorm gestiegen.“