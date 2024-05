Keine Lust auf Fitness im Büro Berliner Stadtreinigung beendet Projekt zu „Schreibtischlaufbändern“

In der Branche der Büroausstatter fallen die Geräte unter den Begriff „Aktivmöbel“: Laufbänder, Rad-Ergometer oder Balancierbretter. Sie sollen das Arbeiten am Bildschirm mit sportlicher Bewegung verbinden und so Haltungsschäden vorbeugen. Gleich acht Vorteile zählt das Siegener Unternehmen Nevio Healthcare (Slogan: „Wer lange sitzt, ist früher tot“) auf: