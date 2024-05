Konflikt um die Alte Münze Berlin Mietverhandlungen laufen seit vier Wochen

Die Berliner Immobilienmanagment (BIM) hat vor vier Wochen Mietvertragsverhandlungen mit den Spreewerkstätten für die Alte Münze aufgenommen. Das teilte die BIM mit.

Um das Areal wird seit Wochen debattiert: Der alte Senat wollte dort, nach einem breiten Partizipationsprozess, ein unkommerzielles Kulturquartier für die freie Kunstszene einrichten, querfinanziert durch kreativwirtschaftliche Akteure wie dem bisherigen Zwischennutzer, den Spreewerkstätten. Die sind ein privater Eventveranstalter, betreiben Gastronomie auf dem Areal und vermieten Flächen unter. Zunächst muss das Gebäude aber saniert werden, für den ersten Bauabschnitt hat das Land knapp 50 Millionen Euro beiseite gelegt.

Unter Schwarz-Rot kam es im Dezember zu einer Planänderung: Das Abgeordnetenhaus beschloss auf Betreiben der CDU und unbemerkt von der SPD eine langfristige Vergabe an die Spreewerkstätten. Daraufhin stoppte die Kulturverwaltung alle älteren Pläne. Die BIM schrieb im Februar, der Vertrag mit den Spreewerkstätten solle „auf das gesamte Areal der Alten Münze ausgeweitet werden“.

Moratorium für Mietvertrag gefordert

Eine Weile hieß es dann, Vertragsverhandlungen hätten noch nicht begonnen. Am Freitag forderte Christophe Knoch, Sprecher der Freien Szene, die Verlängerung des aktuellen Vertrags der Spreewerkstätten um ein Jahr, parallel aber ein Moratorium für alle langfristigen Vereinbarungen. In der Zeit müsse die Zukunft der Alten Münze in einer öffentlichen Debatte geklärt werden. Momentan gebe es einen „kompletten Mangel an transparenter Politik“.

Wie sich nun herausstellt, laufen die Verhandlungen aber bereits. Von einem Generalmietvertrag ist nicht mehr die Rede: „Der Umfang wird entsprechend des Auflagenbeschlusses definiert“, schreibt die BIM und verweist damit auf den AGH-Beschluss. Demnach sollen die Spreewerkstätten einen langfristigen Vertrag „im bisherigen Umfang“ bekommen.

Ist damit ein Generalmietvertrag vom Tisch? Bisher haben die Spreewerkstätten die Alte Münze nur in Teilen genutzt. Welche konkret die geplanten Mietflächen sind, sei allerdings vertraulich, schreibt die BIM, genauso wie mögliche Auflagen, mit denen die Spreewerkstätten sich etwa zur günstigen Vermietung von Ateliers an Künstler verpflichten würden.