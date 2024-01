Krise der Projektentwicklungen in Berlin Fünfzig größere Bauvorhaben liegen auf Eis

In Berlin stehen großen Projektentwicklungen vor der Pleite. Zuletzt gingen die Wohntürme „Max und Moritz“ in Fridrichshain in die Insolvenz, für den Alexandertower (Monarch Gruppe) wird ein neuer Investor gesucht, etliche Signa-Vorhaben straucheln vor dem Start. Sie zählen mit dem Steglitzer Kreisel (Adler Group) und „The Wilhelm“ vis-à-vis der britischen Botschaft zu den inzwischen rund fünfzig Bauvorhaben, die in Berlin zurück- oder eingestellt wurden, weil die Finanzierung abgestürzt ist wie ein ungesicherter Fahrstuhl.