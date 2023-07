Schlappe für Immobilienriesen in Berlin Adler Group muss Kaufvertrag für Steglitzer Kreisel einhalten

Das Urteil am Mittwochmorgen im Berliner Landgericht war sogar deutlicher, als es der Kläger erwartet hatte: Die Adler Group darf dem Kläger nachträglich keine Änderungen am 2018 geschlossenen Kauf-Vorvertrag aufzwingen. „Da der Vertrag wirksam entstanden ist und vor allem in diesem Fall nicht durch Rücktritt der Beklagten erloschen ist, ist dieser Vertrag grundsätzlich so zu erfüllen“, sagte die Gerichtssprecherin. Der Kläger habe sich zu Recht geweigert, in nachträgliche Änderungen am Vertrag einzuwilligen. Die Beklagte, die Adler Group, muss die Verpflichtungen aus dem Vertrag erfüllen.

Geklagt hatte André Gaufer. Er hatte 2018 einen notariellen Vorvertrag mit dem damaligen Projektentwickler des Steglitzer Kreisels, der CG Gruppe, geschlossen, in dem der Kauf einer Wohnung mit einem genau definierten Anteil am Gesamtprojekt sowie der Kauf eines bestimmten Tiefgaragenstellplatzes vereinbart worden war: eine Wohnung mit 69 Quadratmetern, mit Süd-Westblick in der 19. Etage, und der Tiefgaragenstellplatz Nummer 127.

Adler wollte die Pläne ändern

Nachdem der Eigentümer des Steglitzer Kreisels zweimal gewechselt hatte, erst zur Consus Real Estate und anschließend zur Adler Group, änderten sich auch die Bau- und Nutzungspläne für die Flächen: Die Adler Group würde das Sockelgebäude lieber in Büroflächen verwandeln, statt, wie ursprünglich geplant, dort Autostellplätze zu schaffen. Deswegen sollten alle diejenigen, die vorher wie Gaufer bereits Vorverträge zum Kauf abgeschlossen hatten, nun in nachträgliche Änderungen einwilligen. Gaufer hätte damit auf das Eigentum am Stellplatz verzichtet. Außerdem hätte sich wegen veränderter Baupläne der Anteil der vereinbarten Wohnung am Gesamtprojekt verändert, was zu höheren Betriebskosten hätte führen können.

André Gaufer klagte gegen die Adler Group. © Teresa Roelcke

Gaufer weigerte sich, die Vertragsänderungen zu unterzeichnen, woraufhin die Adler Group vom Vertrag zurücktreten wollte. Die Richterin stellte aber im Urteil fest, dass der Vertrag weiter seine Gültigkeit behält. Die Verfahrenskosten muss die Adler Group tragen. Die schriftliche Urteilsbegründung liegt noch nicht vor.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht. Die Adler Group kann binnen eines Monats nach der Zustellung der schriftlichen Urteilsbegründung noch in Berufung gehen. Ob sie das plant, gab sie noch nicht bekannt. Man bitte um Verständnis, „dass wir uns zu laufenden Verfahren grundsätzlich nicht öffentlich äußern. Wir warten die schriftliche Begründung ab und werden diese anschließend analysieren“, hieß es von der Pressestelle. Zum Gerichtstermin selbst war kein Vertreter der Adler Group erschienen.

Ich glaube, dass der Steglitzer Kreisel letztendlich fertiggestellt wird – nur nicht, dass das von der Adler Gruppe sein wird. André Gaufer, Kläger

Kläger André Gaufer hingegen war dort. Er sei sehr froh, sagte er, „weil sich für mich ganz klar heute die Gerechtigkeit durchgesetzt hat und klargestellt wurde, dass ein Notarvertrag von einer Immobilienfirma eingehalten werden muss und man nicht ohne Weiteres von einem bestehenden Vertrag zurücktreten kann, nur weil der Käufer Vertragsänderungen nicht akzeptiert.“

Ob die Adler Group nun den Bau am Steglitzer Kreisel fertigstellen muss, war nicht Gegenstand des Verfahrens. Es ging lediglich um die Veränderung der Eigentumsanteile. Laut Gaufer wurde ihm im ursprünglichen Vertrag allerdings auch zugesichert, dass die Wohnung und der Tiefgaragenstellplatz ihm spätestens zum Juni 2022 bezugsfertig übergeben werde. Das ist offensichtlich nicht geschehen.

Gaufer hält weiterhin daran fest, dass er die Wohnung am Ende erhalten will, auch wenn dafür natürlich erst einmal die Baustelle abgeschlossen sein muss: „Ich glaube, dass der Steglitzer Kreisel letztendlich fertiggestellt wird. Ich glaube nur nicht daran, dass es von der Adler Gruppe sein wird, sondern von einer anderen Immobilienfirma.“