Longevity-Zentrum in Berlin-Marzahn Uralt werden dank hundertprozentigem Sauerstoff und minus 120 Grad Kälte?

In Berlin-Marzahn steht eine Blechbüchse, die die Form eines U-Boots hat und einen Druck erzeugt, als befände man sich im Wasser vier Meter unter Null. Der Amateurfußballer Oliver Marić steigt ein, setzt sich auf einen der Sessel und schaltet den Flachbildschirm ein. Eine Stunde lang Champions League, das Spiel von gestern auf Youtube. Währenddessen atmet Marić über eine Maske hundertprozentigen Sauerstoff ein. „Alles gut da drin?“ Der 21-Jährige ist über ein Schnurtelefon nach draußen zugeschaltet, er sieht durch ein Glasfenster. „Ja, alles bestens“, antwortet er.

Die Apparatur soll Marić helfen, die Syndesmosebandverletzung, die er sich vor ein paar Wochen bei einer Grätsche zugezogen hat, schneller auszukurieren. Das vermeintliche U-Boot nennt sich hyperbare Sauerstoffdruckkammer und befindet sich im „Aiva Institut für Vitalität und Ästhetik“. Auf zwei Stockwerken und 1400 Quadratmetern bietet diese Einrichtung, die irgendwo zwischen Arztpraxis, Fitness-, Wellness- und Kosmetikstudio angesiedelt ist, neben Schönheits- auch verschiedene Longevity-Behandlungen an.

Oliver Marić betritt die Sauerstoffdruckkammer, die Platz für vier Personen bietet. © ARONA Institut für Vitalität und Ästhetik

Longevity, was so viel wie Langlebigkeit bedeutet, hat in den vergangenen Jahren einen Medienrummel ausgelöst. Eine Ikone der Bewegung ist der US-Millionär Bryan Johnson, der wie ein Asket lebt und täglich Dutzende Pillen schluckt, weil er glaubt, Altern sei eine Krankheit und der Tod daher vermeidbar. Die Idee hinter Longevity ist, Menschen durch neue medizinische Methoden ein langes Leben ohne Altersgebrechen zu ermöglichen oder diese wenigstens hinauszuzögern. Die Sauerstoffdruckkammer zum Beispiel „verlangsamt den Alterungsprozess und reduziert Krankheitsrisiken“, heißt es auf der Webseite von Aiva.