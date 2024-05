„Manche winken sofort ab“ Wie Berliner Cannabis-Unternehmen deutsche Ärzte umgarnen

In einer großen, pinken Handtasche aus Kunstleder hat Birgit Hamm ihre Arbeitsmaterialien: Prospekte, DIN A4-Ausdrucke, Plastikhüllen – kurzum: Informationen auf Papier. Damit ausgerüstet betritt sie an einem Dienstagmittag das Wartezimmer einer Arztpraxis in Babelsberg. Sie hat einen Termin. Rund 15 Minuten sitzt sie im Wartezimmer, Patient:innen warten dort auch. Dann empfängt der Arzt, Dr. Christoph Wendelmuth, sie mit einem festen Händedruck.

Birgit Hamm ist Pharmareferentin. Die promovierte Biologin ist hier, um über die Produkte ihres Arbeitgebers Vayamed zu sprechen. Vayamed ist eine Tochtergesellschaft des Berliner Medizinalcannabisunternehmens Sanity. Es vertreibt Cannabisblüten und THC-Extrakte, rein für den medizinischen Bereich.

Zuständig für sechs Bundesländer

Rund 15.000 Pharmareferent:innen soll es in Deutschland geben. Im Jahr 2022 sind laut der „Freiwilligen Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie“ 650,2 Millionen Euro von den im Verband zusammengeschlossenen großen Pharmaunternehmen „an Ärztinnen und Ärzte und andere Fachkreisangehörige sowie deren Einrichtungen“ geflossen. Pharmaunternehmen wie Pfizer oder Bayer sponsern Kongresse, Arbeitsunterlagen – oder schicken ihre Vertreter los.

Dass ein Start-up wie Sanity ein Team an Pharmareferent:innen hat, überrascht eher. Birgit Hamm deckt Nordostdeutschland ab, über sechs Bundesländer hinweg. Immer mit dem Auto unterwegs. Seit 25 Jahren arbeitet sie in der Pharmaindustrie, seit knapp einem Jahr für Vayamed. Um 13 Uhr ist sie bei Dr. Wendelmuth in Babelsberg verabredet. Da hat Hamm schon drei Arztpraxen und eine Apotheke besucht. Sie fährt zu Schmerztherapeut:innen wie ihm, Internist:innen, Neurolog:innen, Onkolog:innen, auf dem Land auch Hausärzt:innen.

Pharmareferent:innen versuchen mit regelmäßigen Besuchen ein vertrauensvolles Verhältnis zu Ärzt:innen aufzubauen. © imago/imagebroker

Dr. Wendelmuth und sie kennen sich, sagt sie: „Ich war schon ein paar Mal bei ihm. Man sondiert die Lage, lernt sich kennen.“ Wendelmuth ist Facharzt für Anästhesie, seine Praxis ist auf Schmerztherapie mit Cannabis spezialisiert. Sein Vorgänger setzte schon seit, bevor es zugelassen war, Cannabis bei der Schmerztherapie ein.

„Cannabispapst“ nennt Wendelmuth ihn. Er behandelt Menschen mit chronischen Schmerzen, Palliativpatient:innen oder Krebspatient:innen. Bei den meisten seiner 100 bis 200 Patient:innen übernimmt die Krankenkasse die Therapie (anders als bei den vielen Telemedizin-Diensten für Selbstzahler:innen).

4-5 Pharmareferent:innen empfängt Dr. Wendelmuth pro Monat

Im Sprechzimmer greift Birgit Hamm in ihre pinke Tasche und schiebt Karten in DIN A5-Größe auf den Tisch. Sie informieren über die verschiedenen Cannabisextrakte des Unternehmens: Eines mit 10 % THC-Gehalt (das ist das Cannabinoid, das für einen Rausch sorgen kann) und 10 Prozent CBD-Gehalt (dieses Cannabinoid war schon vor April legal). Ein anderes mit 18 Prozent THC und einem Prozent CBD.

„Die Extrakte kenne ich schon“, sagt Wendelmuth. Interessant ist für ihn eine Tabelle auf einem DIN A4-Blatt, das 16 Blüten des Unternehmens zeigt, „das finde ich das spannendste“, sagt er. Hamm zeigt auf das Blatt: „Da gibt es eine neue Blüte, Cannatonic, die ist ausgewogen. Die steht noch nicht drauf.“ Kennt er schon, sagt Wendelmuth, war wohl nur eine Zeit lang nicht zu haben. Den Zettel wird er am Ende des Besuchs behalten.

Beratung für die Praxis

Pro Monat empfängt er vier bis fünf Pharmareferent:innen, die allermeisten – wegen seines Praxisschwerpunkts – zu Cannabis. Produktinformation sei für ihn der Mehrwert. Er sieht das Verhältnis von den Pharmareferent:innen und Ärzt:innen so: „Ich habe hier die Anwenderseite. Ähnlich wie ein Rennfahrer das Konstruktionsteam unterstützen kann, indem er sagt, ‘So ist meine Erfahrung mit dem Auto’, so sehe ich meine Rolle.“

Gleichzeitig ist ihm wichtig, seine Unabhängigkeit zu betonen: „Ich hatte schon immer eine Aversion gegen Beeinflussungen. Ich bin Arzt, ich habe meine Patienten und nur um die geht’s.“

Dr. Christoph Wendelmuth, Facharzt für Anästhesie und Experte für Schmerztherapie mit Cannabis. © Praxis Dr. Wendelmuth

Das heißt nicht, dass er außerhalb seiner Sprechzeiten nicht mit Medizinalcannabisunternehmen zusammenarbeitet. In einem Webinar für die Online-Cannabisapotheke Grünhorn nennt er sie zu Beginn: „Ich bin dazu verpflichtet zu sagen, dass ich Referententätigkeit und Beratergremientätigkeit im übersichtlichen Rahmen mache für Grünenthal, Cannamedical, Aurora Deutschland, Demecan und ja, die Grünhorn-Apotheke unterstützt mich auch heute für diesen Beitrag.“

Ich möchte die Ärzte davon überzeugen, dass das ein gutes Präparat ist. Ich versuche niemanden zu überreden, etwas zu behaupten, das nicht stimmt. Birgit Hamm, Pharmareferentin

Darauf angesprochen, sagt Wendelmuth: „Ja, für die Beratertätigkeit werde ich stundenweise honoriert. Wenn ein Unternehmen sagt, sie würden gerne ihr Portfolio an Extrakten erweitern und fragt ‘Was sucht ihr?’ Dann sage ich zum Beispiel, dieses 10/10-Extrakt funktioniert nicht richtig, ich brauche etwas, das mehr CBD enthält.“ Auch hier betont er: „Aber ganz bestimmt nicht mit irgendwelchen Zielvereinbarungen, was Verschreibungen betrifft.“ Da verwehre er sich entschieden.

Auch Hamm arbeite nicht mit solchen Instrumenten: „Ich möchte die Ärzte davon überzeugen, dass das ein gutes Präparat ist. Ich versuche niemanden zu überreden, etwas zu behaupten, das nicht stimmt. Letztlich ist es der Arzt, der entscheidet.“

Viele Ärzte lehnen ab

Sie versucht, auch neue Ärzt:innen für die Cannabistherapie zu gewinnen. Manchmal ruft sie an, um einen Termin auszumachen, manchmal fährt sie auf gut Glück hin. Die Reaktionen fielen sehr unterschiedlich aus: „Manche, die Cannabis nur hören, winken gleich ab.“ Aus Prinzip oder Scheu vor der Bürokratie, die es braucht, um die Therapie von der Kasse bewilligt zu bekommen. Ein anderer Akteur der Medizinalcannabisbranche bezeichnet das Pharmareferenten-Team von Sanity als rausgeschmissenes Geld, genau wegen der ablehnenden Haltung vieler Ärzt:innen.

Das Gespräch bei Dr. Wendelmuth ist nach rund einer Stunde vorbei, durch die Anwesenheit einer Journalistin länger als gewöhnlich. In zwei Monaten haben sie wieder einen Termin. Birgit Hamm mag ihren Job: „Man weiß nie, was auf einen zukommt, es wird nie langweilig.“ Sie hat noch einiges vor sich: Hamm fährt heute noch zu einer Apotheke, und dann zurück zu ihrem Wohnort im Norden Deutschlands.