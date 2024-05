Masturbation am Arbeitsplatz Wie ein Berliner Unternehmen den globalen Sextoy-Markt erobert

Vor, zurück. Vor zurück. In einer Endlosschleife bewegt sich das Kunststoffgerät, eingeklemmt zwischen zwei Spannvorrichtungen in einer Maschine, hin und her. Hier, in dem gläsernen Raum mit allerlei Werkbänken, werden Sextoys getestet: Ob sie stabil genug sind, wie oft und in welchem Winkel sich das Gerät biegen lässt. Eigentlich ein typischer Produkttest.

Zugegeben, die Ware ist vergleichsweise speziell. Aber die Nachfrage ist groß. Der Sextoy-Markt ist weltweit ein Milliardengeschäft.

Hier werden Sexspielzeuge gefertigt und getestet. © Lovehoney-Group

Sextoy-Umsatz stieg in der Pandemie rasant

Die in Berlin sitzende Lovehoney Group, die 2021 aus der Firma Wow Tech und dem britischen Unternehmen Lovehoney hervorging, gehörte während der Coronapandemie zu den Gewinnern. Damals stieg der Absatz von Sexspielzeug rasant: Die Verbote und Einschränkungen, sich mit anderen Menschen zu treffen, hatten offenbar mehr Leute als sonst dazu bewogen, sich das Vergnügen auf diese Art und Weise nach Hause zu bestellen.

Der „Womanizer“ – ein Sexspielzeug, das speziell für Frauen entwickelt wurde. © Tanja Buntrock

„Sexual Wellness“ wird die Branche genannt. Auch nach der Pandemie geht es dem Markt gut. Mit 900 Beschäftigten weltweit und 150 am Hauptsitz in Berlin-Friedrichshain ist die Lovehoney Group globaler Marktführer und setzt nach eigenen Angaben jährlich 350 bis 400 Millionen Euro um. Das hat offenbar auch mit dem Standort Berlin zu tun, der junge, vielfältige Talente anziehe, „generell ist die Stadt eher sexpositiv eingestellt“, sagt Verena Singmann, Kommunikationschefin der Lovehoney Group.

Versprechen: Jede Frau soll einen Orgasmus bekommen

Weltweit bekannt geworden ist das Unternehmen mit dem „Womanizer“. Er soll „jeder Frau zum Orgasmus verhelfen“, versprach schon damals der Erfinder des Geräts. Michael Lenke hatte gemeinsam mit seiner Frau Brigitte zunächst einen Prototyp aus einer Aquariumpumpe entwickelt. Seit Markteinführung 2014 seien davon zehn Millionen Produkte verkauft worden, sagt Singmann.

Fachkräftemangel? Nicht genug Bewerber für Jobs? Über diese Probleme, die für andere Branchen derzeit existenzbedrohend sind, kann der Marktführer in Sachen Sexspielzeug nicht klagen. Zumindest vermitteln das die Verantwortlichen der Lovehoney Group.

Im Büro der Lovehoney Group in Friedrichshain arbeiten 150 Menschen, viele sind Ingenieure. © Lovehoney-Group

Doch nicht nur eine veränderte gesellschaftliche Einstellung zu Themen wie „Sexual Wellness“ und Frauen-Empowerment haben zum Wachstum beigetragen, sondern auch die stetige Weiterentwicklung der Produkte: Dafür brauche es nun einmal Ingenieurinnen und Ingenieure, Designer, Produktmanager und -Tester, Controllerinnen und viele mehr. Und wie jeder moderne Arbeitgeber versuche das Unternehmen einiges dafür zu tun, um Beschäftigte zu bekommen oder Mitarbeitende im Unternehmen zu halten.

Das lichtdurchflutete, gläserne Bürogebäude über zwei Etagen mit Blick über Friedrichshain oder der eigene Beauty-Raum, in dem einmal in der Woche ein Frisör auf Wunsch den Beschäftigten die Haare schneidet, seien ein Teil, der zu einem guten Arbeitsumfeld beitrage, meint Singmann.

Produkte zu Hause zu testen, gilt bei uns als Arbeitszeit. Elisabeth Neumann, Sexologin bei der Lovehoney Group

Das mittelständische Unternehmen lege aber auch Wert darauf, dass nicht nur die Erfahrungen der Kundinnen und Kunden berücksichtigt werden, sondern die Mitarbeitenden an der Produktentwicklung beteiligt sind. „User Experience“ nennt sich das. Deshalb gibt es nicht nur eine eigene Abteilung für die Produkttestung, sondern jede und jeder darf die Sextoys, beziehungsweise die Prototypen ausprobieren.

Elisabeth Neumann ist Sexologin bei der Lovehoney Group und berät das Unternehmen aus sexualwissenschaftlicher Sicht. © Lovehoney Group

„Produkte zu Hause zu testen, gilt bei uns als Arbeitszeit“, sagt Elisabeth Neumann. Ihr Titel im Unternehmen: „Sexologin“. Sie ist studierte Sexualwissenschaftlerin und sei Ansprechpartnerin für das Kollegium zu allen Themen rund um Sexualität. „Ich bin die Schnittstelle zwischen den Leuten, die die Produkte herstellen und denen, die sie nutzen“, beschreibt Neumann.

Ein „Masturbation-Room“ für die Beschäftigten

Für die Entwicklung eines Sextoys sei es ideal, den sexualwissenschaftlichen Blick zu haben und Erkenntnisse, zum Beispiel über die Anatomie der Frau, einzubeziehen.

Etwa zwei bis drei Jahre dauert es von der Konzeption über den Bau eines Prototyps bis zur Markteinführung eines neuen Sexspielzeugs. „Unser Arbeitsalltag ist überhaupt nicht sexualisiert“, betont Neumann. Die Ingenieurinnen und Ingenieure sprächen über technische Details oder das Material wie über jedes andere technische Gerät.

Eingang zum „Masturbation-Room“ beim Unternehmen Lovehoney Group in Berlin. © Tanja Buntrock

Doch nicht nur zu Hause dürfen die Angestellten, wenn sie wollen, die Neuheiten auf dem Sextoy-Markt testen. Um ungestört zu sein, kann sich jeder auch in den „Masturbation Room“ zurückziehen – ein kleiner, gemütlich eingerichteter Raum mit Couch, Vorhängen und an der Wand befestigten Plastikhänden, die als Halterungen für die verschiedenen Vibratoren dienen.

„Wer möchte, darf hier ein Produkt selbst ausprobieren, das beruht natürlich auf Freiwilligkeit“, sagt Neumann. Wenn, dann geschehe das sehr diskret, „niemand brauche das anzumelden“, sagt sie. „Die Grenzen aller hier sollen gewahrt werden“.

Alexis Smiley Smith im „Masturbation“-Room. Sie ist Produkttesterin bei der Lovehoney Group in Berlin. © Tanja Buntrock

Der Raum, der mit einem „Besetzt“-Zeichen versehen ist, sei ein Angebot für die Beschäftigten. „Was die Angestellten dort machen, erfahren wir nicht,“ sagt sie.

Professionelle Produkt-Tests

Alexis Smiley Smith ist Produkttesterin in dem Unternehmen. Die 45-jährige Amerikanerin spricht professionell und ohne jede Scham über ihre Sextoy-Erfahrungen. „In der Regel nehme ich ein Produkt mit nach Hause und probiere es dort aus“, sagt sie. Sie folge da immer ihrer Stimmung: Mal gehe es um rein technische Details, manchmal aber gebe sie sich ganz dem Verlangen hin und lasse sich „super viel Zeit“.

„Ich mache mir dann – meist natürlich hinterher – Notizen und berichte Elisabeth später, was mir aufgefallen ist.“ Der Masturbation Room sei eher eine Option, wenn in der Entwicklungsphase „etwas schnell überprüft werden muss“. Der Raum stehe aber auch für etwas anderes: für ein Zeichen des zwanglosen Umgangs und der Professionalität. Es sei „ein multifunktionaler Raum“, sagt sie, aber ja, „Lately there has been a lot of nap time“ – das Bedürfnis, in Ruhe ein Nickerchen zu machen, dominiert offenbar.