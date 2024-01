Tagesspiegel Plus „Mehr Seriosität in der Hochhaus-Debatte“ : Ein neues Hochhaus und Kritik an der Berliner CDU

Ephraim Gothe, SPD-Bezirksstadtrat von Berlin-Mitte, findet CDU-Vorschläge zu Wolkenkratzern „unseriös“ – und will die Öffentlichkeit in die Diskussion um ein neues Hochhaus an der Jannowitzbrücke einbinden.