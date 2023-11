„Höhere Skyline, prägende Wolkenkratzer“ CDU-Fraktion will mehr Hochhäuser für Berlin

Die Berliner CDU-Fraktion macht sich für mehr Hochhäuser in der Hauptstadt stark. Die Abgeordneten fordern einen Hochhausentwicklungsplan unter anderem mit Leitlinien zu geringerem Flächenverbrauch und der sozialen und gewerblichen Nutzung. Das teilte die Fraktion am Montag mit, die sich am Wochenende bei ihrer Klausur in Warschau mit dem Thema beschäftigt hatte. Mögliche neue Standorte sieht die CDU am S-Bahnring mit großen überörtlichen Stadtstraßen, am Alexanderplatz und in der City West.

„Knapper Baugrund, hohe Versiegelung, Berlin braucht Wohnungen, Schulen, Kitas, Gewerbe - das spricht klar für attraktiv gestaltete richtige Hochhäuser“, kommentierte Fraktionschef Dirk Stettner die Ergebnisse der Fraktionsberatungen. „Berlin sollte an einigen Stellen eine deutlich höhere Skyline mit prägenden Wolkenkratzern haben. Wir müssen unbedingt in die Höhe planen, um grüne Freiräume schützen zu können.“ (dpa)