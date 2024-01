Mehrwertsteuer-Krise Gastronomen in Berlin und Brandenburg werben bei Vermietern um alternatives Modell

Seit Jahresbeginn müssen Restaurants und Cafés wieder 19 Prozent Mehrwertsteuer zahlen. Gastronomen in Berlin und Brandenburg kündigen deshalb Preiserhöhungen an. Der Potsdamer Gastro-Unternehmer René Dost, der in der Region mehrere Restaurantketten betreibt, wird seine Preise zum Teil anheben, sagte er dem Tagesspiegel. Die Verantwortung dafür liege aber bei der Politik: „Die Bundesregierung hat uns gezwungen, die Preise zu erhöhen.“ Doch auch die Vermieter sieht Dost in der Pflicht.