Mit Tischkicker und Nachvermittlungsaktionen Berliner Jugendliche in Ausbildung bekommen

Das Ausbildungsjahr 2023 hat längst begonnen. Trotzdem gibt es in der Hauptstadt noch viele freie Plätze und Jugendliche, die bislang keine Ausbildung begonnen haben. Am 12. Oktober hat die Agentur für Arbeit Süd deshalb Betriebe und junge Leute mit einer sogenannten „Nachvermittlungsaktion“ zusammengebracht.

Von den rund 500 Jugendlichen, die bei der Behörde als unvermittelt gemeldet sind, seien 115 Bewerber:innen zur Messe erschienen, teilt eine Sprecherin mit. „Mehr als 70 Prozent der anwesenden Jugendlichen“, heißt es, „zeigten großes Interesse an den Unternehmen vor Ort als auch an angebotenen unbesetzten Ausbildungsstellen der Unternehmen in der Region.“ Die Agentur für Arbeit führte Strichlisten und konnte so ermitteln, wie viele der Jugendlichen mit Ausstellern und Berater:innen ins Gespräch kamen. Das interpretiert die Behörde als motivierte Teilnahme.

Firmen hätten „zahlreiche Vermittlungsvorschläge“ ausgehändigt. Anderen Jugendlichen wurde empfohlen, Angebote zur Einstiegsqualifizierungen wahrzunehmen oder beim Berliner Ausbildungsmodell (BAM) mitzumachen. Dieses richtet sich an die, die partout keinen Platz finden. In dem Programm begleiten Berater:innen Jugendliche während eines Probejahrs im Betrieb. Chefin und Azubi sollen so herausfinden, ob es jeweils passt.

Messe mit hippen Tischkicker-Duellen

Am kommenden Donnerstag, den 19. Oktober, veranstaltet auch der Flughafen BER eine Ausbildungsmesse. Der Flughafen-Betreiber sowie Firmen aus den Terminals, Airlines, Hotels, Speditionen und die Bundespolizei werden in der ILA Halle A ihre Ausbildungs- und Studienangebote vorstellen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Eine Berufsmesse mit Tischkicker-Duellen findet am Dienstag, den 17. Oktober, statt. Jugendliche können im Ludwig Erhard Haus der IHK Berlin mit potenziellen Arbeitgebern „am Kickertisch auf Augenhöhe“ zusammentreffen.

„In jeder Runde bekommst Du einen neuen Ausbilder zugelost, mit dem Du im Team gemeinsam kickerst und Dich anschließend ganz entspannt über Themen wie Ausbildung und Beruf unterhältst“, heißt es auf der Webseite der Messe. Die Veranstaltung richtet sich an Schüler:innen, Interessierte müssen sich anmelden.