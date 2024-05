Nach der Krise geht es wieder aufwärts BER-Flughafen macht operativen Gewinn

Nun werden am Flughafen BER sogar die Zahlen besser. Chefmanagerin Aletta von Massenbach konnte am Mittwoch in Schönefeld auf der Bilanzpressekonferenz für den Airport der Hauptstadtregion einen Geschäftsbericht für 2023 „ohne besondere Überraschungen“ präsentieren, also einen ohne neue Hiobsbotschaften. Danach verdient der BER trotz roter Zahlen wegen der BER-Milliardenkredite sogar Geld. Und es sei gelungen, die Wartezeiten bei den Sicherheitskontrollen zu verringern.

Tagesspiegel Checkpoint: Berlins beliebtester Newsletter Der schnellste Berlin-Überblick von Montag bis Freitag. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

„Wir befinden uns auf Kurs, auch finanziell ein normaler Flughafen zu werden“, sagte von Massenbach. Konkret machte der Flughafen 2023 im laufenden Betrieb einen operativen Gewinn von 124,4 Millionen Euro (Ergebnis vor Steuern). 2024 werden 129,6 Millionen Euro angepeilt. 2022 waren es 56 Millionen. 2021 war man noch mit elf Millionen in den Miesen.

124, 4 Millionen Euro operativer Gewinn

Die Flughafengesellschaft sei damit wie geplant auf dem Konsolidierungskurs zur finanziellen Selbstständigkeit im Jahr 2026, sagte von Massenbach. Um das zu erreichen, müsse der operative Gewinn jedes Jahr weiter steigen, „das ist unsere magische Kennzahl.“

Altlasten sind schwere Bürde

Denn die Altlasten bleiben für die Flughafengesellschaft Berlins, Brandenburgs und des Bundes (FBB), die sich mit dem Bau und der Finanzierung des BER übernommen hatte, eine schwere Bürde. Grund ist, dass der BER mit knapp sieben Milliarden Euro Bau- und Finanzierungskosten dreimal so teuer wie geplant wurde und erst acht Jahre verspätet eröffnet werden konnte. Die Schulden- und Zinslast drückt nach wie vor, obwohl die drei Eigner im Rahmen einer Teilentschuldung zuletzt mit 1,7 Milliarden Euro ausgeholfen hatten. Für 2026 ist eine weitere Spritze vorgesehen, in Höhe von 660 Millionen Euro. Es soll, so versichern bisher alle, die letzte sein.

BER-Chefin Aletta von Massenbach © dpa/Patrick Pleul

Stolz sind die BER-Verantwortlichen, dass nach den deutschlandweit hier erstmals praktizierten Slotbuchungsmöglichkeiten (BER Runway) der BER als zweiter deutscher Flughafen nach Frankfurt am Main seit Jahresbeginn die Sicherheitskontrollen in eigener Regie übernommen hat. Und zwar mit dem Ziel, die Abfertigungszeiten weiter zu verkürzen, was gelang. 80 Prozent der Passagiere brauchten im ersten Quartal weniger als zehn Minuten, um die Sicherheitskontrollen zu durchlaufen. 67 Prozent waren es vorher.

Es gibt Momente, in denen das immer noch nicht gut funktioniert. Aletta von Massenbach, Chefmanagerin BER

Allerdings gibt es bei der Gepäckabfertigung immer noch Probleme, etwa aufgrund von Personalmangel bei den zuständigen Bodendienstleistern. „Es gibt Momente, in denen das immer noch nicht gut funktioniert“, sagte von Massenbach. Seit einigen Wochen kommen deshalb auch Live-Kameras und eine KI-Software zum Einsatz. Mit all diesen digitalen Innovationen, so hob es Aufsichtsratschef Jörg Simon hervor, „ist der Flughafen deutschlandweit ziemlich weit vorn.“ Im Vorjahr erhielt der BER sogar den globalen „Innovation Award“.

23,1 Millionen Passagiere 2023

Der FBB-Konzernverlust betrug im Vorjahr 212,2 Millionen Euro, knapp 30 Millionen Euro weniger als 2021. Im vorigen Jahr waren 23,1 Millionen Passagiere (2022: 19,8 Millionen) von und nach Berlin geflogen, womit der Flughafen allerdings immer noch weit von den 35,6 Millionen Passagieren (2019) vor der Corona-Pandemie entfernt ist. Und anders als damals, als noch rund acht Millionen Passagiere von Berlin aus innerdeutsche Ziele anflogen, sind es heute noch drei Millionen.

Ein Manko bleibt, dass der Willy-Brandt-Flughafen sich langsamer als alle anderen deutschen Flughäfen erholt. Als Hauptgrund dafür nannte von Massenbach, dass der BER höchsten Anteil von Point-to-Point-Airlines habe, also von Billigfliegern wie Ryanair oder Easyjet, die ihr Wachstum auf andere Länder in Europa verlagert haben. Diese Carrier haben in Deutschland bei den Passagierzahlen erst 68 Prozent des Vorkrisenniveaus erreicht, während es in Europa 115 Prozent sind.

In regelmäßigen Abständen kommt es wegen der BER-Finanzen, der Abhängigkeit von öffentlichen Hilfen, zu Privatisierungsdebatten. Aktuell ist das eine Forderung der Brandenburger CDU im Landtagswahlkampf, nachdem es auch von der Berliner CDU solche Vorstöße gegeben hatte. „Ich habe von keinem Gesellschafter gehört, dass er seine Anteile verkaufen will“, sagte dazu Chefaufseher Jörg Simon. Und der Bund, der sich aus anderen Flughäfen zurückziehe, habe das für den BER erst kürzlich ausgeschlossen