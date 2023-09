Neues Großquartier nahe Tesla-Fabrik In Berlins Speckgürtel entstehen Wohnungen für 1500 Mieter

Nach der Inbetriebnahme des Flughafens BER und der Tesla-Fabrik entwickelt sich der Korridor Süd-Ost auch beim Thema Wohnen zur Boom-Region. Zwar liegt das Wohnungsbauprojekt der Bauwert AG in Wildau noch auf Eis, weil die Gemeinde ihr dortiges Wassergrundstück nicht unter Wert verkaufen will. Doch in der Nähe der nur zwölf Kilometer entfernten Großfabrik von Elon Musk wird aktuell planerisch ein weiteres Großprojekt aufgesetzt – ein neues Quartier für 1500 Einwohner. Über einen Shuttle für Werksangehörige mit E-Bussen haben die Investoren mit den Teslanern auch schon gesprochen.