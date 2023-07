Pakete aus Berlin ins Kriegsgebiet Ukrainischer Post-Dienstleister Nova Post eröffnet Filialen in Deutschland

Ukrainer, die in Berlin leben, können jetzt einen neuen Service nutzen, um Pakete in die Heimat zu schicken. Der ukrainische Versanddienstleister Nova Post (NP) eröffnete vor Kurzem zwei Filialen in der deutschen Hauptstadt. Bis Ende des Jahres sollen unter anderem Hamburg, Frankfurt am Main, München und Köln folgen, insgesamt zwölf deutsche Städte.