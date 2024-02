Projekt „Nachtschicht“ in Berlin Kreativ-Profis spenden Ideen für gemeinützige Projekte

Inzwischen ist es eine gute Tradition – zum elften Mal werden gemeinnützige Projekte von Mitarbeiter:innen aus Berliner Kreativfirmen unterstützt. Am 1. März spenden sie erneut in einer Nachtschicht in diversen Workshops ihr Wissen, ihre Arbeitskraft und ihre Kompetenzen, um Projekte voranzubringen, bei denen den Organisationen die Qualifikationen und die finanziellen Mittel fehlen. Auch diesmal begleitet der Tagesspiegel die Kreativnacht wieder als Medienpartner.

Jede neue Nachtschicht ist für alle Beteiligten ein besonderes Erlebnis – und doch wird es sich diesmal wieder ganz neu anfühlen. Erstmalig seit Beginn der Corona-Pandemie findet die „Nachtschicht“ nicht nur im virtuellen Raum statt, sondern wieder live und am Ort – nämlich im „Change Hub“ in der Hardenbergstraße in Charlottenburg. Wenn andere den Computer ausmachen, beginnt hier um 18 Uhr erst die Arbeit. Insgesamt 35 Kommunikationsprofis werden sieben gemeinnützigen Organisationen mit ihrer Kompetenz bei den unterschiedlichen Wünschen und Aufgaben helfen. Um einen Platz beworben hatten sich insgesamt 56 Organisationen.

110 gemeinnützige Organisationen haben bereits von dem Projekt profitiert

In den vergangenen elf Jahren haben bereits 450 Kreative von 150 Kreativfirmen sowie Freiberufler ehrenamtlich für die Anliegen von rund 110 gemeinnützigen Organisationen der Berliner Zivilgesellschaft gearbeitet.

Grafik, Webdesign, Social Media – und vieles mehr

Für die Vereine und Initiativen ist der Einsatz der erfahrenen Kommunikationsprofis für Grafik, Webdesign, Digital-/IT-Themen, Social-Media, Programmierung, Illustration, Konzept, Kommunikationsberatung, Text, Film, Foto oder Drehbuch im Wortsinn unbezahlbar.

Zwei Stiftungen geben „Umsetzungsbudget“

Besonders wertvoll ist, dass die Organisationen am Ende der Nachtschicht die Kreativ-Ergebnisse gleich mit nach Hause nehmen und einsetzen können. Neu ist in diesem Jahr, dass die Organisationen mithilfe von zwei Stiftungen ein „Umsetzungsbudget“ erhalten, damit die guten Ergebnisse dann auch verwirklicht werden können.

Erst wird im Plenum diskutiert, dann ziehen sich die einzelnen Teams in ihre Workshopräume zurück und ackern bis tief in die Nacht. Was anstrengend klingt, kann total Spaß machen, zeigt die Erfahrung der Vergangenheit, wo sich alle Beteiligten in den Pausen bei Essen und Getränken näher kommen.

Ergebnisse werden in den Morgenstunden präsentiert

In den Morgenstunden werden dann die Ergebnisse der „Nachtschicht“ präsentiert. Da geht es um die Entwicklung strategisch sinnvoller Kommunikationsmaßnahmen wie Öffentlichkeitskampagnen, Plakate, Infomaterialien bis hin zu kreativen IT-Konzepten.

Im vergangenen Jahr erarbeiteten die Kreativen für den Behinderten- und Reha-Sportverband Berlin e.V. das Konzept einer Job-Börse, um 1000 neue Aktive für den Inklusionssport zu gewinnen, für die Arbeitsgemeinschaft Solidarische Welt (ASW) wurde ein verbessertes E-Mail-Marketing konzipiert. Für den Verein „Reisemaulwurf“ ein Unternehmensprofil für die Plattform LinkedIn gelauncht, damit Menschen mit Hilfe- und Pflegebedarf und deren Angehörige besser erreicht und ermutigt werden, eine Auszeit und Urlaub zu planen.

Seit der Gründung 2013 wird die Nachtschicht gemeinsam von der Kommunikationsagentur OMNIS, dem CSR-Netzwerk UPJ, der Kongressagentur pcma sowie der Kombüse – Kommunikationsbüro für Social Entrepreneurship organisiert.