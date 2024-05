Randbebauung des Tempelhofer Felds Internationaler Wettbewerb soll „unverzüglich“ auf den Weg gebracht werden

Schwarz-Rot will Pläne für eine Randbebauung des Tempelhofer Feldes schmieden – und zwar schnell. In einem Antrag der Koalitionsfraktionen, der am Donnerstag auf Priorität der CDU im Abgeordnetenhaus besprochen werden soll, beauftragen sie den Senat, „unverzüglich“ einen internationalen städtebaulichen Wettbewerb zu einer „behutsamen Randbebauung des Tempelhofer Feldes“ auszurichten.

Der Zeitplan im Antrag, der dem Tagesspiegel vorliegt, ist ambitioniert – und wirft die Frage auf, inwieweit die Ergebnisse des parallel geplanten Bürgerdialogs tatsächlich in den Wettbewerb einfließen können. Dessen Ergebnisse sollen nämlich laut Antrag schon bis zum Frühjahr 2025 vorliegen.

Für den Bürgerdialog sind drei Termine angesetzt: Zwei Wochenenden im September und eins im Juli 2025. Das geht aus dem Einladungsschreiben an 20.000 zufällig ausgewählte Bürger hervor, das dem Tagesspiegel vorliegt. Ende April hatte der Senat mitgeteilt, dass die Ergebnisse der Dialogwerkstätten „in die Aufgabenstellung des sich anschließenden offenen, zweistufigen, internationalen Ideenwettbewerbs einfließen“ sollen. Wie soll das funktionieren, wenn die dritte der Dialogwerkstätten erst im Juli, also nach dem Ende des Ideenwettbewerbs im Frühjahr, stattfinden soll?

Die Grundlagen für den Ideenwettbewerb würden in den beiden ersten Werkstätten erarbeitet, schreibt Martin Pallgen, Sprecher der Stadtentwicklungsverwaltung, auf Anfrage: „Im Frühsommer 2025 werden die Ergebnisse des Ideenwettbewerbs vorliegen. Die letzte Dialogwerkstatt im Juli 2025 dient der Reflexion des Ideenwettbewerbs.“

Er soll den bereits begonnenen Prozess unterstützen, aus ihm folgen aber keine Verfahrensänderungen. Christian Gräff, CDU-Abgeordneter

Selbstverständlich sollten die Ideen aus der Bürgerwerkstatt in den Wettbewerb einfließen, sagt der CDU-Abgeordnete Christian Gräff. Der aktuelle Antrag sei nicht besonders spektakulär: „Er soll den bereits begonnenen Prozess unterstützen, aus ihm folgen aber keine Verfahrensänderungen.“

Kompletter Wettbewerb zwischen September und Juli

Wenn das klappen soll, müsste allerdings der komplette internationale Wettbewerb zwischen den Werkstätten im September und Juli durchgeführt werden, inklusive Vorbereitung der Auslobung auf Grundlage der Werkstätten.

Der Auftakt des Bürgerdialogs allerdings entspricht schon jetzt nicht mehr dem angekündigten Zeitplan: Eigentlich hätte es im Mai eine Auftaktveranstaltung geben sollen. Stattdessen finde die finale Teilnehmerauswahl unter denjenigen, die sich auf die Einladung zurückgemeldet hätten, erst „in diesen Tagen“ statt, so Verwaltungssprecher Pallgen: „Die Bewerberinnen und Bewerber werden im Anschluss, bis voraussichtlich Anfang Juni informiert.“ Wann und ob die für Mai angekündigte Auftaktveranstaltung stattfindet, beantwortete er nicht.

Zumindest symbolisch kommt der Koalitionsantrag zu einem delikaten Zeitpunkt: am Sonnabend jährt sich der Volksentscheid zur Freihaltung des Tempelhofer Feldes zum zehnten Mal. Am 25. Mai 2014 hatten die Berliner Wahlberechtigten mehrheitlich dafür gestimmt, das ehemalige Flughafenareal dauerhaft für Freizeit, Erholung und Sport zu sichern und es nicht zu bebauen.

Schwarz-Rot möchte die Nutzung des Feldes aber erneut zur Debatte zu stellen, um auf einem Teil gegebenenfalls Wohnungen zu bauen. Die große Wohnungsnot mache dies notwendig.

Mathias Schulz von der SPD betont, dass es bei dem aktuellen Verfahren nur um das „Wie“ einer möglichen Bebauung gehe. Deswegen sei es wichtig, dass es im Jahr 2025 abgeschlossen wird: „Damit wir im Anschluss auf dieser Grundlage eine Debatte über das „Ob“ führen können“. Über das „Ob“ sollen am Ende nochmal die Berliner selbst abstimmen, wie, ist allerdings weiter unklar. Ein „Volksentscheid von oben“ ist in der Berliner Verfassung nicht vorgesehen.