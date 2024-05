Ranking der günstigsten Partystädte Europas Ist Berlins Nachtleben teurer als das von München?

Die Preise in Berlin sind gestiegen. Bei den Mieten, Lebensmitteln und Eintrittspreisen für Clubs: Alles ist teurer geworden. Im Nachtleben offenbar besonders.

Im europaweiten Vergleich der günstigsten Städte für eine Partynacht liegt Berlin nicht einmal in den Top 10. Prag, Budapest und Warschau liegen auf den vorderen Plätzen. Auf Platz zehn liegt die einzige deutsche Stadt im Ranking: München.

Das überrascht, ist München doch bekannt für seine hohen Preise bei fast allem. In die Auswertung der Online-Casinoplattform Casino.at flossen der durchschnittliche Preis für ein Bier, einen Cocktail und den Eintritt in Clubs ein. Quelle waren verschiedene Online-Datenbanken und Vergleichsportale, die nicht repräsentativ sind. Vor allem bei den Eintrittspreisen ist Berlin mit durchschnittlich 11,60 Euro deutlich teurer als München mit 7,60 Euro.

Partygänger:innen in Berlin beklagen bereits seit vergangenem Jahr, dass die Preise in Clubs unverhältnismäßig stark gestiegen seien und sich dadurch der Charakter des Nachtlebens verändert habe. Internationale Tourist:innen dürfte das weniger stören: Im Vergleich zu anderen Städten sind die Preise in Berlin immer noch günstig. Während ein großes Bier hier laut Analyse im Schnitt 4,50 Euro kostet, zahlt man in London dafür 7,60 Euro, in Amsterdam sechs Euro.