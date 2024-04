Ryanair und Eurowings bauen Angebot aus Elf neue Ziele vom Berliner Flughafen

Für die anstehende Sommersaison erweitert die irische Billigfluglinie Ryanair ihr Angebot vom BER aus. Als neue Ziele kommen ab sofort hinzu Castellón in Spanien (zweimal pro Woche), Kaunas in Litauen (dreimal pro Woche), Birmingham in Großbritannien (zweimal pro Woche), Triest in Italien (zweimal die Woche) und das kroatische Dubrovnik (zweimal pro Woche) sowie ab Ende April Reggio Calabria (zweimal pro Woche) im Süden Italiens.

Ryanair fliegt damit insgesamt zu 53 Zielen, erklärte die Chefin der Flughafen-Gesellschaft (FBB), Aletta von Massenbach: „Ryanair ist für uns ein wichtiger Partner. Als größte Airline am Standort BER erweitert Ryanair kontinuierlich ihr Flugangebot. Wir freuen uns über weitere neue und attraktive Destinationen für unsere Passagiere.“

Auch Eurowings, die Tochter der Lufthansa, stockt ihr Angebot auf. Für Geschäftsreisende interessant: Je elfmal pro Woche geht es ab sofort nach Wien und Zürich, Montag bis Freitag je einmal morgens und abends plus Sonntagabend.

Außerdem fliegt Eurowings ab Mai nach Jerewan in Armenien (einmal die Woche, ab Mitte Juli zweimal die Woche), Tivat in Montenegro (zweimal pro Woche) und ab Mitte Juli je einmal wöchentlich nach Tunis in Tunesien, Adana in der Türkei und Casablanca in Marokko. Zwischen April und Oktober fliegt Eurowings somit an 40 Orte.

Bereits vergangenen Woche hatte der Berliner Flughafen mit dem neuen Sommerflugplan viele neue Ziele angekündigt. Easyjet hatte schon Anfang März auf der ITB sein erweitertes Sommerangebot vorgestellt.