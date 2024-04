Sind Berlin und Brandenburg bereit? Wasserknappheit könnte zu Verteilungskämpfen führen

Wegen drohender Wasserknappheit mahnen die Wirtschaft und die Trinkwasserversorger Berlins und Brandenburg ein länderübergreifendes Wassermanagement in der Hauptstadtregion an. „Wir dürfen es nicht zu Verteilungskämpfen kommen lassen. Da müssen wir als Gesellschaft, als Wirtschaft dagegenhalten“, warnte Jens Warnken, Präsident der Cottbuser Industrie- und Handelskammer, gleich zur Eröffnung der Veranstaltung am Mittwoch.