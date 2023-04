Sozialwahlen – brauchen wir die überhaupt? „Der Staat soll nicht alles selber regeln“

Gerade wurde in Berlin erneut gewählt, im Mai sind dann schon wieder Wahlen, die Sozialwahlen, die alle sechs Jahre stattfinden. Wozu brauchen wir die eigentlich?

Es gibt das Prinzip der selbstverwalteten Sozialversicherungen in Deutschland. Das basiert auf der Einsicht, dass der Staat nicht alles regeln kann und alles entscheiden soll. Deswegen gibt es die Idee, dass diejenigen, die Beiträge zahlen in die Rentenversicherung – also Versicherte und Arbeitgeber – viele wichtige Entscheidungen selber treffen. Dazu wählen sie ihre Vertreter in die Vertreterversammlung, wir sagen dazu Parlament.