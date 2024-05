Start für Berliner Solarkampagne Kinder sollen ihre Eltern für Sonnenenergie begeistern

Berlin will bis 2035 ein Viertel des innerhalb der Stadt produzierten Stroms aus Solaranlagen gewinnen. Am Montag startet dazu eine neue Werbekampagne mit Plakaten in Straßen und Einkaufszentren – zentraler Claim: „Solar zahlt sich aus“. Ab Juni sollen drei Trams mit den Motiven der Kampagne als „Solar-Express“ durch die Stadt fahren.

Im Fokus stehen Unternehmer, Hausbesitzer, aber auch junge Menschen, die man als „Multiplikatoren“ für die Energiewende gewinnen und für handwerkliche Berufe im Bereich Solarinstallation begeistern möchte. Videos auf Tiktok und Instagram sollen die Kampagne ab Juni im Internet flankieren. Eine zweite „Aktivierungsphase“ ist für Oktober und November geplant. In den digitalen Kanälen sollen die Solar-Botschaften bis Ende dieses Jahres laufen.

Ein Motiv der Kampagne. © SenWiEnBe

Das zentrale Internetportal der Kampagne ist solarcity.berlin, dort werden beispielsweise Schüler angesprochen. Sie könnten ihren Eltern vorschlagen, einen Ökostromvertrag abzuschließen. „Und wenn das Dach, unter dem ihr wohnt, sogar euch gehört, dann startet doch eine private Initiative für eine eigene Anlage! Beraten lassen könnt ihr euch dazu beim SolarZentrum Berlin.“

Dächer von Lagerhallen sollen genutzt werden

Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) sieht auch noch viel Potenzial bei Unternehmern, die über Lagerhallen oder Logistikzentralen verfügen. „Das sind große Dachflächen, da liegt es auf der Hand, dass man die nutzen muss. Bei jedem Besuch eines Unternehmens spreche ich das an.“

Mit der Kampagne, die knapp drei Millionen Euro kostet, wurde die Berliner Agentur Foundry beauftragt.