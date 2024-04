Streitfall Alte Münze 50 Millionen Euro Landesgelder für die Sanierung einer privat genutzten Immobilie?

Es sei „der Stoff, aus dem rollende Köpfe sind“, sagt ein erfahrener SPD-Politiker hinter vorgehaltener Hand: Der Konflikt um den Kurswechsel für die weitere Nutzung der Alten Münze dürfte in den kommenden Wochen weiter eskalieren. Denn jetzt wird klar: Das Land wird knapp 50 Millionen Euro in die Sanierung der Liegenschaft stecken müssen. Egal ob dort nun, wie in den vergangenen Jahren geplant, ein gemeinwohlorientiertes Kulturquartier mit Freier Szene und House of Jazz entsteht, oder ob die private Spreewerkstätten GmbH, bisheriger Zwischennutzer des Areals, einen langfristigen Mietvertrag bekommt. Das geht aus einem Bericht der Kulturverwaltung an den Hauptausschuss hervor, der dem Tagesspiegel vorliegt.