Unter Schwarz-Rot Kommt nun der bezahlbare Wohnraum für Berlin?

Wohnraum fehlt in Berlin, vor allem: bezahlbarer Wohnraum. Wird eine schwarz-rote Koalition da Abhilfe schaffen? „Bis zu 20.000 neue Wohnungen“ wollen CDU und SPD pro Jahr in Berlin fertiggestellt sehen, davon „bis zu 5000 Sozialwohnungen“. Die beiden Zahlen stammen noch von der rot-grün-roten Regierung. Die Einschränkung „bis zu“ aber ist neu, die muss man als Zugeständnis an die „aktuellen schwierigen und krisenhaften Rahmenbedingungen“, wie es im Vertragsentwurf heißt, interpretieren.

Aber nicht nur das Gesamtziel an neuen Wohnungen ist im Entwurf für den Koalitionsvertrag geringer als bei der amtierenden Regierung. Auch die Zielvorgabe für die landeseigenen Wohnbaugesellschaften wird zurückgefahren: Statt wie bisher 7000 neue Wohnungen pro Jahr sollen nur noch 6500 angestrebt werden, also 500 Wohnungen weniger, auf deren Vermietungsbedingungen das Land unmittelbar Einfluss nehmen kann.

Beschleunigtes Bauen

Das Bauen soll gleichwohl insgesamt soll erleichtert werden. CDU und SPD wollen Genehmigungsverfahren beschleunigen, Fristen verkürzen und mit Genehmigungsfiktionen arbeiten, Fallmanager auf Verwaltungsseite für große Wohnungsbauvorhaben einsetzen und bedeutend mehr Geld zur Wohnbauförderungen zur Verfügung stellen. Auch das Baunebenrecht wie Denkmal- und Naturschutz soll in die Beschleunigung eingebunden werden, was möglicherweise weniger Berücksichtigung dieser Belange bedeutet. Das Wohnungsbündnis zwischen Immobilienbranche und dem Land soll weitergeführt werden.

Sozialer Wohnungsbau im Koalitionsvertrag Bis zu 5000 geförderte Wohnungen sollen pro Jahr neu entstehen Zusätzlich zu den beiden Fördermodellen für geringe und mittlere Einkommen soll es künftig noch ein drittes Fördermodell geben, ebenfalls für mittlere Einkommen

Man spüre eine „Aufbruchsstimmung“ und ein „Signal für ein Miteinander der Immobilienwirtschaft mit der Politik“, sagt Sebastian Fischer, Vorstand bei der Primus Immobilien AG, dem Tagesspiegel. Annette Mischler, Sprecherin der Groth-Gruppe, stimmt zu: „Die Zeichen der neuen Koalition sind vielversprechend, da man das Gefühl hat, wieder als Kooperationspartner auf Augenhöhe wahrgenommen zu werden.“

Auch Vonovia-Sprecher Matthias Wulff freut sich, „dass das Thema Schaffung von Wohnraum auch in der neuen Koalition einen hohen Stellenwert behält.“ Trotzdem kann er noch nicht sagen, ob die angekündigten Schritte dazu führen würden, dass Vonovia die für 2023 angekündigten Neubauprojekte noch in diesem Jahr wieder aufnimmt. Man arbeite zwar konkret daran: „Nur wann genau dieser Zeitpunkt ist, können wir nicht voraussehen.“

Es könnte also tatsächlich mehr gebaut werden in Berlin. Nur bleibt die Frage, wie erschwinglich die Wohnungen sind, die dabei entstehen. Die Pläne für die Baubeschleunigung unabhängig davon gelten, ob es um bezahlbaren Wohnraum geht oder nicht. Dabei hat eine knappe Million Haushalte in Berlin Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein (WBS), also die Berechtigung zum Mieten einer preisgebundenen Sozialwohnung. Demgegenüber stehen im Moment nur etwa 89.000 solcher Wohnungen.

Zu wenig Sozialwohnungen

Mathias Schulz hat für die SPD das Kapitel zu Bauen und Mieten mit verhandelt. Zufrieden mit dem Ergebnis ist er aber nicht: „Jedes Jahr verlieren wir wegen auslaufender Mietpreisbindungen mindestens 5000 – allein im Jahr 2023 werden es 5343 sein. Das im Koalitionsvertrag genannte Ziel von bis zu 5000 neuen Sozialwohnungen pro Jahr kann diesen Verlust nicht kompensieren. Dabei brauchen wir einen Ausbau der Sozialwohnungen.“ Er wirbt beim Mitgliederentscheid der SPD deshalb dafür, gegen eine Koalition mit der CDU zu stimmen.

Ob die Pläne der neuen Koalition die Branche zu mehr sozialem Wohnungsbau animieren wird, ist nämlich nicht klar. „Klar begrüßt die Bauwirtschaft die Anpassung der Förderung für sozialen Wohnungsbau“, sagt Annette Mischler von der Groth-Gruppe. „In den vergangenen Jahren war es nicht mehr wirtschaftlich darstellbar, Wohnungen zu bauen, die danach für 6,50 Euro pro Quadratmeter vermietet werden sollten. Damit decken sich die Bau- und Finanzierungskosten einfach nicht.“

Man beobachte jetzt sehr interessiert, wie die neue Förderung ausgestaltet werde. „Davon hängt dann ab, ob wir auch außerhalb der Projekte mit kooperativem Baulandmodell Sozialwohnungen bauen können oder nicht.“ Im kooperativen Baulandmodell werden Bauträger bei Großprojekten zu einem festgelegten Anteil an Sozialwohnungen verpflichtet. Jenseits solcher Verträge haben private Bauträger in der letzten Zeit fast keine Sozialwohnungen gebaut.