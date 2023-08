Von Alba zu Gegenbauer zurück zu Alba Neuer Chef soll das Entsorgungsunternehmen weiter ausbauen

Am Heimatort halten sich die Brüder nur noch selten auf. Axel Schweitzer ist geschäftlich und privat in Asien unterwegs, wo er in Hongkong mit seiner Ehefrau, einer Australierin mit chinesischer Abstammung, schon länger einen Wohnsitz unterhält. Und Eric Schweitzer lebt aus gesundheitlichen Gründen vorzugsweise an der Côte d’Azur, weitab vom Stress früherer Jahre, um seine Parkinson-Erkrankung besser kontrollieren zu können. Die Geschäfte im Headquarter der Alba Group an der Charlottenburger Knesebeckstraße führt seit ein paar Monaten Robert Arbter.