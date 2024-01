Wenn das Kaufhaus für immer schließt Galeria-Insolvenz bietet Chancen für Berlin

Warenhäuser waren in der Geschichte Berlins seit jeher mehr als nur bloße Einkaufsstätten. Das KaDeWe und das Karstadt-Gebäude am Hermannplatz verkörperten den Glamour der Goldenen Zwanziger. Heute sind viele Einzelhandelszentren vom Warenhaussterben betroffen, seit der Signa-Insolvenz ist die Zukunft dieser Häuser ungewisser denn je. Doch in der Krise liegt eine Chance.