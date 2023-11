René Benkos Kaufhäuser und Bauprojekte in Berlin Was die Signa-Insolvenz für die Hauptstadt bedeutet

Die Signa Holding des österreichischen Immobilienunternehmers René Benko ist insolvent. Damit ist ein zentraler Bestandteil des europaweiten Immobilien- und Handelskonzerns zahlungsunfähig. Von der Pleite sind auch Standorte in Berlin betroffen.

Die Signa-Gruppe ist in zwei Kerngeschäfte gegliedert: Die Signa Real Estate ist vorrangig im Immobiliengeschäft aktiv, während die Signa Retail für den Einzelhandel zuständig ist. Zum Teil vermieten Unternehmen der Immobiliensparte Kaufhäuser oder Geschäfte an Handelsunternehmen aus der Retail-Gruppe.

Zur Signa Retail gehört der kriselnde Konzern Galeria Karstadt Kaufhof, der mehrere Kaufhäuser in Berlin betreibt. Wichtig ist: Die Pleite der Holding muss die anderen Unternehmen der Gruppe nicht automatisch mit sich ziehen, da es sich grundsätzlich um eigenständige Firmen handelt.

Signas Partner aus Asien könnte profitieren

Teil der Signa-Immobiliensparte ist die auf Luxusobjekte spezialisierte Signa Prime Selection. Diesem Unternehmen gehört unter anderem die Immobilie des Traditionskaufhauses KaDeWe in der Tauentzienstraße, allerdings nur zu 50,1 Prozent. Die restlichen 49,9 Prozent befinden sich im Besitz der Central Group aus Bangkok, die im Gegensatz zu Signa nicht in der Krise steckt.

Die Central Group ist für Signa einer der wichtigsten strategischen Partner. Der Konzern gehört der Familie Chirathivat, die laut Forbes eine der vier reichsten Familien Thailands ist. Die Unternehmensgruppe wurde 1927 gegründet und betreibt heute 38 Einkaufszentren. Seit 2020 ist die Central Group an der Börse notiert.

Das KaDeWe, Kaufhaus des Westens, gehört zu den weltweit bekanntesten Luxus-Warenhäusern. © imago/imagebroker/imago stock

Auch in der KaDeWe Group, die neben dem Berliner Warenhaus das Alsterhaus in Hamburg und das Oberpollinger in München betreibt, arbeiten Signa und Central bisher zusammen. In diesem Fall besitzt jedoch die Central Group 50,1 Prozent der Anteil, hat also die Kontrolle.

Bei einer vergleichbaren Warenhauskette, dem britischen Selfridges, übernahm der ostasiatische Handelskonzern kürzlich Anteile von Signa, nutzte also Benkos Krise, um die eigene Position auszubauen. Ob das in Berlin auch passieren könnte, ist momentan noch nicht bekannt.

Bauprojekte in Berlin gestoppt

Das Hochhaus Upper West am Breitscheidplatz gehört der Signa-Holding hingegen zu 100 Prozent, dort sitzt auch ihr Berliner Büro. Mehrere Bauprojekte des Signa-Konzerns wurden kürzlich gestoppt. Dazu gehört zum Beispiel das „P1“ in der Passauer Straße, gegenüber dem KaDeWe. Auf dem Gelände eines ehemaligen Parkhauses mit 20.000 Quadratmetern Nutzfläche soll dort ein Gewerbekomplex entstehen.

Zum Stillstand verdammt sind auch der Neubau des Großprojekts „Glance“ in der Franklinstraße in Charlottenburg, der geplante Umbau der Galeria-Kaufhäuser in der Müllerstraße in Wedding sowie am Hermannplatz in Kreuzberg, außerdem diverse weitere Vorhaben. Nach der Insolvenz der Signa Holding ist ihre Zukunft ungewisser denn je.