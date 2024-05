Zigarettenfabrik in Berlin-Neukölln Philip Morris präsentiert Ideen für seine geräumten Riesenhallen

Er dreht sich buchstäblich mit dem Wind. Das muss so sein, denn wäre der 18 Meter hohe Marlboro-Cowboy unbeweglich montiert auf seinem Sockel auf dem Dach der Zigarettenfabrik in Berlin-Neukölln, wäre er wohl schon längst im Sturm umgeknickt, hinabgestürzt neben das Werkstor an der Haberstraße.

Der 18 Meter hohe Cowboy aus der Marlboro-Werbung ist seit Jahrzehnten das Symbol für das Werk von Philip Morris. © Kevin Hoffmann

Das Unternehmen Philip Morris International (PMI), Inhaber dieses 1970 eröffneten Werks, will ihren Cowboy behalten – wenn auch nur auf diesem Fabrikdach. Weil er weit sichtbarer Blickfang ist, weil er über das gesamte Industriegebiet zu wachen scheint. Als Botschafter, der seine wichtigste Zigarettenmarke mit Freiheit und Abenteuer verknüpfen sollte, hat der Marlboro-Mann seit 1999 ausgedient. Mehrere Cowboy-Darsteller aus TV-Werbespots waren mit Lungenkrebs gestorben. Aber das ist eine andere Geschichte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Vor bald 20 Jahren hatte Philip Morris den Wandel eingeleitet – weg vom Produzenten giftiger Glimmstängel und anderer Tabakprodukte hin zum Technologiekonzern. Rund 12,5 Milliarden US-Dollar (11,5 Milliarden Euro) habe man bisher in neue Technologien investiert, heißt es. Heute mache man rund 37 Prozent des Umsatzes mit rauchfreien Produkten. Bis 2030 sollen es mehr als zwei Drittel sein.

Mit diesem Wandel begann auch ein Niedergang der Berliner Fabrik, einst Europas größte im Konzern, die zu Spitzenzeiten bis zu 1200 Menschen Arbeit gab. Heute sind es nur noch 80 Mitarbeiter. Die stopfen und verpacken seit 2019 auch keine fertigen Zigaretten mehr, sondern produzieren Vorprodukte, trocknen Tabak. Und sie verlieren sich auf dem 150.000 Quadratmeter großen Gelände, auf dem das Bundeskanzleramt achtmal Platz hätte, der Louvre in Paris zweieinhalbmal.

Hell, trocken – und viel Platz

Nur noch 20 Prozent der Flächen in insgesamt 30 Gebäuden braucht Philip Morris noch selbst. Die verbleibenden 80 Prozent stehen leer, aber kein Wind pfeift hier durch: Es ist warm, trocken – nicht nur in einigen der einstigen Verwaltungsbüros, in denen sensible Nasen riechen können, dass hier viel geraucht worden ist.

Raucherecke auf einer Terrasse der Kantine im Zigarettenwerk. © Kevin Hoffmann

Auch die Hallen sind augenscheinlich noch gut in Schuss. In einigen liegt noch der Duft von Tabak in der Luft, der unvergleichlich besser riecht als Zigarettenqualm. Und wenn der Wind günstig steht, mischt er sich mit dem von Kaffee aus der nahen Industrierösterei.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Reste von roten und gelbe Klebestreifen auf den Betonböden der Hallen verraten, wo einmal Maschinen standen. Zahlen und Buchstaben nummerieren dicke Säulen, wie in einem Parkhaus. Nackte Rohre – von fingerdünn bis meterdick – führen Strom, Wasser, Wärme, Gas, Druckluft.

Freiliegende Rohe findet man auf dem gesamten Gelände: Strom, Wasser, Druckluft, Gas. Mieter können alles nutzen. © Kevin Hoffmann

Eine Halle hat sogar Parkettboden. Der sei einmal verlegt worden, weil man meinte, das sei besser für die Kniegelenke der Arbeiterschaft, heißt es. Heute ist der Bodenbelag vor allem gut fürs Raumklima und Akustik, weshalb man hier später mal Kongresse veranstalten könnte. Einen ersten Kongress, rund um Deep Tech, gab es vor gut einer Woche.

„Nicht nur Philip Morris befindet sich in einem Transformationsprozess, auch die Industrielandschaft als solche verändert sich“, sagt Torsten Albig, früher Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, heute Geschäftsführer der Philip Morris GmbH, einer deutschen Konzerntochter. „Hier in Neukölln wird Zukunft gemacht.“

Die Industriearchitektur des Philip-Morris-Werks weckt Erinnerungen an den Flughafen Tegel, den abgerissenen Palast der Republik, vielleicht das Centre Pompidou in Paris? © Kevin Hoffmann

Auf dem Werksgelände solle das Industriegebiet der Zukunft entstehen. Ein Ort, an dem Produktion auf Innovation und Forschung träfen, ein Ort, an dem der tiefgreifende Wandel der sogenannten Industrie 4.0 erlebbar und sichtbar werde. „Ich freue mich sehr, dass wir als Philip Morris Deutschland Treiber dieses Leuchtturmprojekts und damit Teil dieser Bewegung sind“, sagt Albig.

VR-Spiele oder Elektroroller?

Die Leute von Philip Morris sprechen viel im Konjunktiv. Man „könne“ das Areal theoretisch verkaufen, aber daraus würde dann weder ein Freizeitpark noch ein Wohnquartier. Es bliebe ein Industriegebiet. Und so habe man sich entschieden, mithilfe der Projektentwicklungsgesellschaft Green City Development, einen Plan zu entwickeln, um eine Heimat zu bieten für neue Firmen, die hier tüfteln, aber auch produzieren können. Ob Virtual-Reality-Spiele, Robotik, Deep Tech, KI, Elektroroller oder 3D-Drucker: Alles denkbar – und viel mehr.

Das Gelände von Philip Morris zwischen der Neuköllnischen Allee und dem Autobahndreieck Neukölln. © Quelle: Philip Morris, Luftbild: Google Earth Pro, Bearbeitung: Tsp/Bartel

PMI und die Green City Development machen die auf den ersten Blick überraschende Rechnung auf, dass man heutzutage rund 30 Prozent der Flächen der industriellen Nutzung entziehen müsse, wenn man möchte, dass das Areal irgendwann sogar doppelt so vielen Menschen wie in den besten Zigarettenjahren einen Arbeitsort bieten könne.

Das Schild ist bestimmt nicht denkmalgeschützt, hat aber Retro-Charme: Hier ging es einst zur „Cigarettenfertigung“ und „Cigrettenverpackung“. © Kevin Hoffmann

Am Donnerstagabend, nach Redaktionsschluss, wollten Philip Morris und Green City Development die insgesamt etwa 35 Mitglieder zweier Ausschüsse der Bezirksverordnetenversammlung von Neukölln durch die Hallen führen, um „Nutzungsszenarien“ für das Areal zu präsentieren. Arbeitstitel ist „NLND Berlin“ (gesprochen „Neuland Berlin“), einen hohen zweistelligen Millionenbetrag könne man investieren.

Martin Eyerer, Chef der Green Tech Development, koordiniert im Auftrag von Philip Morris das Projekt NLND Berlin (sprich „Neuland Berlin“). © Kevin Hoffmann

Sofern sich die Stadträte und Verordneten anstecken lassen von dieser Vision, könnten sie schon vor der Sommerpause einen Grundsatzbeschluss fassen, im Spätherbst schon erste Mieter einziehen. Herzstücke wie ein „NLND-Campus“ mit Marktplatz für die Öffentlichkeit könnten ab Ende 2026 stehen.