Berlins beste Partys dieses Wochenende Techno im About Blank und eine Disco-Legende

Letzte Woche wurde an dieser Stelle prognostiziert, dass man mehr Platz im Club haben würde. Tja – zumindest da, wo sich die Autorin herumtrieb, war es voll. Es ist sowieso den ganzen Tag dunkel, da kann man auch gleich in den Club. Zumal dieses Wochenende mal wieder zeigt, dass Berlin wirklich die gesamte Palette an elektronischer Musik zu bieten hat: von jungen Techno-Stomper-Partys bis zu Berliner Disco-Legenden, die seit 20 Jahren an den Decks der Panorama Bar stehen.