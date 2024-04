Kunst unterm Riesenrad Spreepark Art Space im „Eierhäuschen“ eröffnet

Im Eierhäuschen riecht es nach einer Mischung aus Brackwasser, Algen und Schlamm. Das liegt allerdings nicht an der schlechten Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes im Spreepark, sondern an der Installation von Sissel Tolaas: Die Geruchsforscherin hat für die erste Ausstellung im Spreepark Art Space Proben aus den Wasserbecken des ehemaligen Freizeitparks sowie aus der Spree genommen und daraus einen Geruch entwickelt, der durch zwei große Lüftungsrohre in den Raum geleitet wird und die Grenze zwischen Innenraum und Außenwelt auf sinnliche Weise verschwimmen lässt.