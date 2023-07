Latex und Leder auf der Fashion Week Subversiv war gestern

Es ist gerade zu warm, um viel anzuhaben. Aber so ein leichter Lederharnisch überm T-Shirt geht immer. Ein Harnisch bezeichnete ursprünglich eine Ritterrüstung. Doch längst ist der Begriff bekannt für ein Accessoire aus dem Berliner Nachtleben, das jetzt auch tagsüber getragen werden kann. In der Subkultur wurden die Lederriemen eng um den Brustkorb und Hals geschnürt, mit Ösen und Ringen versehen, um sie bei Sexpraktiken wie BDSM einzusetzen. Queere Menschen trugen den Harnisch, um sich vom Mainstream abzusetzen. Heute wird er von genau diesem getragen, um in Clubs zu kommen, oder vielleicht einfach das Gefühl zu haben, etwas Aufregendes zu tun.