Berliner Hockey-Jubel Erst Meister, jetzt der Aufstieg - Spandaus Hockeyszene tanzt

Erst Meister, jetzt der Aufstieg in die Regionalliga: Die Herren des Spandauer HTC (spielen gegenüber von Ikea) sind Spandaus beste Hockeyspieler. „Trotz einer verheerenden Krankheitswelle, die das Team nach dem Gewinn der Meisterschaft heimgesucht hatte und ein effektives Training unter der Woche unmöglich machte, bewiesen die Spieler außergewöhnlichen Einsatz und Kampfgeist“, erzählte Rainer Pittelkow, Trainer des Spandauer HTC, nach dem umjubelten Sieg in Schwerin dem Spandau-Newsletter des Tagesspiegels. Den gibt es in voller Länge mit Tipps, Terminen, Kieznachrichten unter tagesspiegel.de/bezirke.

Aber von vorn: Nach dem Gewinn der Berliner Meisterschaft ging es am letzten Wochenende um den Aufstieg. Das erste Spiel in der Martin-Buber-Halle im Falkenhagener Feld gewann Spandau 8:3. „Mit einem komfortablen Vorsprung von fünf Toren ging es also am Sonntag nach Schwerin“, so Pittelkow. „Das Spiel war heiß umkämpft, begleitet von einer selten erlebten Atmosphäre, die sowohl von mitgereisten Spandauer Fans als auch der heimischen Schweriner Kulisse geprägt war. Trotz eines hart umkämpften Spiels, das bis kurz vor Schlusspfiff offen blieb, war der Aufstieg aber nie wirklich in Gefahr. Wir behielten die Nerven und sicherten uns letztendlich mit einem knappen 7:5-Sieg den verdienten Erfolg. Müde, aber glücklich und zufrieden kehrte das Team als stolzer Aufsteiger zurück nach Berlin.“

Das Foto entstand nach dem 1. Jubel, also nach dem Gewinn der Berliner Meisterschaft. © privat/Pittelkow

„Diese Saison wird in die Geschichte des Spandauer Hockeyteams eingehen, als eine Zeit, in der sie gemeinsam Widrigkeiten trotzen, Hindernisse überwanden und Triumphe feierten“, so Hockeytrainer Pittelkow. „Mit einem starken Zusammenhalt und einem unerschütterlichen Glauben an ihre Fähigkeiten haben sie bewiesen, dass sie sich den Erfolg verdient haben und allen Herausforderungen in dieser Spielzeit gewachsen waren.“

Wer den SHTC kennenlernen will, hier ist der Klub im Netz zu finden: www.shtc.de

